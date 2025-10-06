Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Pulisic spreca tutto, Leao impreciso. 0-0 tra Juve e Milan

A Torino un pareggio senza reti e con poche emozioni: il Milan fallisce un rigore con Pulisic, la Juventus ringrazia Maignan e resta agganciata al treno di testa

Ott 6, 20251 Lettura
Mandatory Credit: Photo by ALESSIO MORGESE/DPPI/Shutterstock (15519040dx) Adrien Rabiot during the Italian championship Serie A football match between Juventus FC and AC Milan on 5 October 2025 at Allianz Stadium in Turin, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - JUVENTUS v MILAN, Turin, Italy, Italy - 05 Oct 2025

Finisce a reti inviolate il posticipo della domenica sera tra Juventus e Milan, una sfida molto attesa che però ha deluso sotto il profilo dello spettacolo. Le due squadre si sono annullate per lunghi tratti, con occasioni sporadiche e poco incisive. Il primo tempo si apre con ritmi bassi e squadre attente a non scoprirsi. La prima vera opportunità arriva al 29′ con Rabiot, che ci prova dalla distanza ma calcia alto. Al 31′ è Gimenez a creare scompiglio con una bella azione personale, fermata in due tempi da Di Gregorio. Al 43′ il Milan sfiora il vantaggio: Pavlovic si spinge in avanti e serve un ottimo cross per Gimenez, che anticipa Rugani ma manda il colpo di testa fuori. Un primo tempo povero di emozioni si chiude sullo 0-0.

La seconda frazione si apre con un’occasione clamorosa per la Juventus: al 48′, un rimpallo favorisce Gatti, che calcia da distanza ravvicinata trovando però un intervento prodigioso di Maignan. Al 52′, svolta del match: Gimenez viene atterrato in area da Kelly e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Pulisic, ma l’americano calcia alto, sprecando una ghiotta occasione per portare avanti i rossoneri. Il Milan cerca di reagire e ci prova con Leao, subentrato a partita in corso. Al 67′ tenta un pallonetto da centrocampo vedendo Di Gregorio fuori posizione, ma il tiro è impreciso. Al 73′ ha l’occasione migliore: su assist di Pulisic, l’attaccante portoghese calcia malamente a lato da pochi passi. All’ultimo minuto dei tempi regolamentari, Modric trova Leao con un filtrante perfetto, ma il portoghese, ancora una volta, si fa ipnotizzare da Di Gregorio. È l’ultima emozione del match.

Con questo pareggio, il Milan scivola in terza posizione a quota 13 punti, a due lunghezze da Napoli e Roma. La Juventus sale a 12 punti, raggiunta dall’Inter. Un risultato che lascia più rammarichi ai rossoneri, complici le occasioni sprecate, mentre la squadra di Tudor può ritenersi soddisfatta per aver mantenuto la porta inviolata contro un avversario diretto.

Redazione

