Raspadori decide Union Berlino Napoli, il Real soffre ma vince

Il Napoli di Garcia sembra aver scacciato via i demoni di qualche settimana fa. Contro l’Union Berlino si porta a casa una vittoria importantissima valida per il proseguo in Champions. A quota 6 in classifica stacca di 3 punti il Braga terzo. Dopo un primo tempo apatico da parte di ambedue le parti terminato a reti bianche e un gol annullato per fuorigioco al 24′ ai padroni di casa, gli azzurri riescono a vincerla grazie non solo a l’ex Sassuolo Jack Raspadori che la butta dentro ma soprattutto all’ottima giocata di un ritrovato Kvicha Kvaratskhelia il quale dopo aver dribblato un paio di avversari serve l’assist vincente di esterno.

D’altro canto gli uomini di Fischer provano ad evitare la nona sconfitta consecutiva stagionale con il colpo di testa di Robin Knoche al 80′ ma il tiro termina di un filo sulla sinistra. La terza giornata di andata tra Union Berlino e Napoli termina quindi 0-1. Profondo rosso per la formazione di Berlino che incassa il nono ko di fila e mette in discussione più di quanto non lo sia già il lavoro svolto fin qui dal tecnico svizzero.

Raspadori's goal secures a big win for Napoli 🔒#UCL pic.twitter.com/KjSmpSxcpM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 24, 2023

Vince soffrendo il Real Madrid contro il Braga. All’Estadio Municipal de Braga termina 2-1. Ad accendere la miccia ad un quarto d’ora dall’inizio è Rodrygo, per lui che non segnava complessivamente da Agosto è la sua prima rete stagionale in coppa. Alla mezz’ora del primo tempo prova a raddoppiare ancora il brasiliano ma il guardalinee gli nega la gioia alzando la bandierina. Nella ripresa i blancos vogliono chiuderla e dopo le varie occasioni di Belligham, Camavinga e Carvajal, al 61′ da un uno-due con Vinicius, arriva la conclusione vincente dell’inglese che sale a quota 11 gol. Dopo il 2-0 però la squadra di Ancelotti pensando di averla già in tasca si sfalda e al 63′ il missile di A. Djalo accorcia subito le distanze.

Al 70′ R. Horta tenta di riagguantare il pareggio ma questa volta A. Kepa non si lascia superare. Dopo i rischi presi i blancos vogliono chiudere i conti con Vinicius ma la sua posizione viene giudicata irregolare. Sulla soglia del 90′ i lusitani hanno la possibilità di pareggiarla ma il rigore fischiato in precedenza dal direttore di gara M. Oliver viene successivamente annullato con l’ausilio del Var. Alla fine ad avere la meglio sono le merengues che salgono al primo posto a punteggio pieno.