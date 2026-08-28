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PIRAEUS, GREECE - NOVEMBER 26: Kylian Mbappe of Real Madrid (L) celebrates scoring his team's fourth goal with teammate Vinicius Junior (L) during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Olympiacos FC and Real Madrid C.F. at Stadio Georgios Karaiskakis on November 26, 2025 in Piraeus, Greece. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Liga

Real e Barça show: Mbappé fa tripletta, Raphinha trascina i blaugrana

Ago 28, 20261 Lettura

Barcellona e Real Madrid rispondono presente e continuano la loro marcia nella Liga. Al Camp Nou i campioni di Spagna superano 2-0 l’Athletic Bilbao, trascinati dalle reti di Raphinha e Fermín Lopez. Spettacolo anche al Bernabeu, dove il Real Madrid batte 4-1 la Real Sociedad con un super Kylian Mbappé, autore di una tripletta. Protagonista anche Bellingham con due assist.

Barcellona, Raphinha apre la strada

Dopo il travolgente 5-0 esterno contro l’Elche, il Barcellona conferma il suo ottimo avvio battendo anche l’Athletic Bilbao. I blaugrana sbloccano la partita al 37’, quando Raphinha firma l’1-0 e indirizza il recupero della prima giornata. I baschi provano a restare aggrappati alla sfida, ma nella ripresa il Barça gestisce il vantaggio e all’82’ trova il colpo del definitivo 2-0 con Fermín Lopez. Una serata positiva completata dall’esordio in maglia blaugrana di Rodri, entrato nel corso del secondo tempo.

Mbappé trascina il Real Madrid

Al Bernabeu è invece Mbappé a prendersi la scena. Il francese porta avanti il Real Madrid al 40’, prima dell’immediata risposta della Real Sociedad con Sucic al 44’. Dopo l’intervallo i Blancos cambiano marcia grazie soprattutto a Bellingham: l’inglese serve prima Mbappé per il 2-1 al 60’ e poi Vinicius per il tris al 68’. Il brasiliano restituisce il favore alla stella francese all’80’, quando Mbappé completa la sua tripletta personale e fissa il risultato sul 4-1.

I due recuperi confermano la partenza convincente delle grandi favorite per il titolo. Il Barcellona mantiene la porta inviolata e continua a mostrare solidità dopo i cinque gol segnati all’Elche, mentre il Real Madrid risponde con una prestazione offensiva di altissimo livello. Per i Blancos il segnale più importante arriva da un Mbappé già decisivo, supportato da Bellingham e Vinicius. Barça e Real partono forte: la corsa alla Liga è già entrata nel vivo.

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