Real Madrid-Bayern Monaco, le probabili formazioni, orario e diretta

Al Santiago Bernabeu va in scena l’andata dei quarti di finale tra due corazzate della competizione: 15 titoli per gli spagnoli, 6 per i tedeschi. Una notte che promette spettacolo e tensione. Il Real Madrid arriva all’appuntamento con qualche dubbio dopo il ko in Liga contro il Maiorca, un passo falso che ha ampliato il distacco dal Barcellona. In Europa, però, i Blancos hanno già dimostrato il loro peso: dopo un girone chiuso in crescendo, hanno eliminato prima il Benfica e poi il Manchester City di Guardiola, confermando la loro storica attitudine alle grandi notti.

Dall’altra parte, il Bayern Monaco si presenta in condizioni eccellenti. La squadra di Vincent Kompany ha praticamente chiuso i giochi in Bundesliga e in Champions ha avuto un percorso convincente: secondo posto nel girone alle spalle dell’Arsenal e una fase a eliminazione diretta dominata, con l’Atalanta travolta senza appello. Solidità, ritmo e qualità offensiva sono le armi principali dei bavaresi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Güler; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

Real Madrid-Bayern Monaco: diretta tv e streaming

Real Madrid-Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.