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ATHENS, GREECE - NOVEMBER 04: Jude Bellingham of Real Madrid celebrates scoring his teams first goal with teammate Kylian Mbappe during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 match between AEK Athens and Real Madrid C.F. at AEK Arena on November 04, 2026 in Athens, Greece. (Photo by Adam Pretty - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Real Madrid e Man City da brividi: Liverpool ko in Turchia, l’Arsenal vola

Nov 4, 20261 Lettura
La Champions League regala una serata ricca di gol e colpi di scena. Oltre allo storico 9-1 del Como contro il Lens, brillano Real Madrid e Manchester City, entrambe vittoriose per 3-2. Clamoroso successo del Fenerbahçe sul Liverpool, mentre Arsenal, Borussia Dortmund e Bruges conquistano tre punti preziosi. Prima storica vittoria nella competizione per il Viking.

Real Madrid, rimonta da urlo contro l’AEK Atene

Il Real Madrid batte 3-2 l’AEK Atene al termine di una sfida spettacolare. Koita porta avanti i greci, Bellingham pareggia con un colpo di tacco, ma Pilo firma il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Nel finale Mbappé ristabilisce l’equilibrio e Valverde completa la rimonta nel recupero. Blancos a quota 12 punti, in vetta insieme al PSG.

Colpo del Fenerbahçe, che supera 3-2 il Liverpool. Nyoni sblocca la gara, Greenwood risponde su punizione. Nella ripresa Isak riporta avanti i Reds, ma Archie Brown e l’ex Lazio Muriqi ribaltano tutto. Prima sconfitta europea per il Liverpool, fermo a nove punti.

Manchester City, Haaland decisivo a Lipsia

Il Manchester City vince 3-2 contro il Lipsia. Dopo l’autorete di Lukeba, Baku pareggia sfruttando un errore di Donnarumma. Enzo Fernández riporta avanti gli inglesi, Nusa firma il 2-2, ma nel finale Haaland segna il gol decisivo, raggiungendo 62 reti in 61 presenze in Champions. Citizens a nove punti.

Arsenal, Dortmund e Bruges: tre vittorie pesanti

L‘Arsenal supera 2-1 lo Slavia Praga grazie a Madueke e Gyökeres, resistendo al ritorno dei cechi. Successo identico per il Borussia Dortmund contro il Betis, con Fabio Silva e Karetsas protagonisti. Il Bruges batte 2-1 il PSV grazie alle reti di Tresoldi e Forbs.

Serata indimenticabile per il Viking, che travolge 4-1 il Sabah. Dopo lo svantaggio iniziale firmato Mbina, gli scandinavi ribaltano la partita con Botheim, autore di una doppietta, Tripic e Falchener. Un successo storico che porta il Viking a quattro punti.

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