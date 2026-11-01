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MADRID, SPAIN - OCTOBER 21: Yan Diomande of Real Madrid celebrates scoring his teams fourth goal with teammate Kylian Mbappe during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Real Madrid C.F. and RB Leipzig at Estadio Santiago Bernabeu on October 21, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images)
Liga

Real Madrid, tris al Racing Santander: Mbappé trascina Mourinho

Nov 1, 20261 Lettura
Il Real Madrid non sbaglia e conquista altri tre punti preziosi nell’undicesima giornata della Liga. La squadra di José Mourinho supera il Racing Santander per 3-0, imponendo la propria superiorità fin dai primi minuti. Decisive le reti di Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Diomande, che permettono ai Blancos di rispondere ai successi di Barcellona e Atletico Madrid, confermandosi al terzo posto in classifica.

Mbappé apre su rigore, Bellingham e Diomande chiudono i conti

Il Real parte fortissimo e sblocca il risultato dopo appena dieci minuti con Mbappé, preciso dal dischetto dopo un rigore generoso. Per il francese è il dodicesimo centro in Liga. Al 20′ Bellingham raddoppia su assist di Arda Guler, mentre al 36′ Diomande firma il tris con una splendida conclusione al volo dalla distanza. Nella ripresa il Racing prova a reagire, ma il Real controlla senza difficoltà. Revocato un rigore ai padroni di casa, mentre nel finale viene annullato per fuorigioco il possibile poker di Bellingham.

Real Madrid, sesta vittoria di fila: ora la Liga si infiamma

Con questo successo i Blancos centrano la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, restando agganciati alle rivali. Riflettori puntati sul prossimo turno, quando Barcellona e Atletico Madrid si sfideranno l’8 novembre in un big match trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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