Real show, 6-1 al Monaco. Crollano Manc City e Psg, ko il Dortmund

KAIRAT- BRUGES 1-4

Dopo due passi falsi, il Bruges torna ad assaporare la vittoria in Champions League che gli mancava dal 17 settembre. I belgi sono andati a prendersi una posta piena di vaste proporzioni sul terreno del Kairat garantendosi il primo acuto esterno nel loro cammino nella competizione. La loro classifica dice ora sette punti e gli concede ancora una timidissima speranza di giocarsi l’accesso agli ottavi di finale passando per i playoff. Il Kairat, invece, è al quarto passo falso consecutivo e, ultimo con un punto, non ha ormai più alcunché da chiedere alla massima passerella europea. Al minuto 32 Stankovic sbuca su un calcio da fermo e porta in vantaggio gli ospiti. Il raddoppio giunge al 38′ con Vanaken su suggerimento di testa di Seys. Al 29′ della ripresa Vermant, con un destro da distanza ravvicinata, firma il 3-0. Al 39′ Mechele sbuca di testa su corner di Vanaken e realizza il poker. Il gol della bandiera del Kairat arriva al minuto 48 con un destro dal limite di Sadybekov su assist di Mrynskiy.

BODOE GLIMT- MANCHESTER CITY 3-1

Il calcio non è una scienza esatta e il risultato a sorpresa è sempre dietro l’angolo. E’ quanto è capitato in Norvegia dove il Bodoe Glimt è riuscito a lasciare al palo il blasonato Manchester City rimasto in dieci al 17′ della ripresa per l’espulsione di Rodin per doppia ammonizione. I padroni di casa conquistano così il secondo risultato positivo di fila dopo essere riusciti a bloccare sul pareggio il Borussia Dortmund in terra teutonica e hanno una speranza molto flebile di approdare ai playoff per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale. La squadra di Pep Guardiola rimane , pur sconfitta, nel salotto buono a quota 13. Al minuto 22 Hogh, di testa, sfrutta un contropiede di Blomberg e segna l’1-0 dei padroni di casa. Al 24′ i due rinnovano l’intesa e confezionano il raddoppio. Blomberg rifinisce e Hogh segna questa volta di destro. Al 13′ della ripresa un destro dal limite di Hauge regala alla squadra scandinava il 3-0. Il Manchester City ha un sussulto d’orgoglio e, al 15′, accorcia le distanze con Cherki da fuori area su assist di Reilly.

VILLAREAL -AJAX 1-2

Sotto di una rete, non si è scomposto e ha costruito la rimonta sino a farla sua. L’Ajax esce con la posta piena dal campo degli iberici del Villareal e si regala quella seconda vittoria che gli permette di avere una flebile speranza di agganciare i playoff. Il Villareal, con un solo punto in sette partite, può ormai accantonare i sogni di gloria. Al 4′ della ripresa Oluwasei, di sinistro e dal limite, porta in vantaggio gli iberici su assist di Rafa Marin. Al 16′ una punizione di Gloukh porta i lancieri olandesi in parità. Al 44′ Edvardsen riceve la sfera da Gaeei e capovolge l’esito della contesa con un tiro di destro.

TOTTENHAM- BORUSSIA DORTMUND 2-0

Prima lo Slavia Praga, poi il Borussia Dortmund. Il Tottenham acciuffa la seconda vittoria consecutiva e si regala la seconda partita in clean sheet sognando un posto negli ottavi passando per la porta principale. Orfani di un giocatore espulso per larga parte della gara, i gialloneri restano comunque nella beatitudine di classifica di un posto nei playoff. Al 14′ Romero sfrutta un corner di Odobert e porta in vantaggio gli inglesi con un tiro di destro. Al minuto 26 i teutonici rimangono in dieci per l’espulsione di Svensson con rosso diretto per un fallo su Odobert. Al 37′ Solanke riceve la sfera da Odobert e raddoppia da distanza ravvicinata.

OLYMPIACOS- BAYER LEVERKUSEN 2-0

Ruggito ellenico dell’Olympiakos ai danni del Bayer Leverkusen. I padroni di casa mettono a sedere gli avversari con un convincente 2-0 e, bissando la vittoria ottenuta contro il Kairat, aspirano ancora a un posto negli ottavi. Stesso discorso per i teutonici che pure interrompono una serie positiva di tre turni. Al 2′ Costinha sbuca di testa su cross di Rodinei e porta in vantaggio gli ellenici. Al 46′ Taremi raccoglie un filtrante di un Rodinei molto ispirato in fase di rifinitura e raddoppia.

SPORTING LISBONA- PARIS SAINT GERMAIN 2-1

L’impresa è servita. In extremis il coriaceo Sporting Lisbona manda in frantumi la giornata di sua maestà il Paris Saint Germain detentore del trofeo regalandosi il risultato più eclatante della giornata. I lusitani si sono confermati inscalfibili in casa con la quarta vittoria in altrettante gare interne e sono in rampa di lancio per l’accesso diretto agli ottavi. I transalpini subiscono la seconda sconfitta del loro cammino in Champions ma si mantengono in alta quota. Al 29′ della ripresa Suarez sbuca da calcio d’angolo e porta in vantaggio i lusitani con un destro da centro area. Al minuto 34 l’ex Napoli Kvaratskhelia pareggia per i transalpini con un tiro di destro. Al 45′ Suarez, di testa, riporta avanti lo Sporting Lisbona.

REAL MADRID – MONACO 6-1

Il Real Madrid gioca a tennis con il Monaco strapazzandolo per 6-1. Quinta vittoria per gli iberici che salgono a quindici punti alle spalle dell’Arsenal e in coabitazione temporanea con il Bayern Monaco e veleggiano verso gli ottavi. L’orgoglio calcistico del Principato, invece, si mantiene in rampa di lancio per i playoff. Al 5′ Mbappè riceve la sfera da Valverde e porta in vantaggio i Blancos con un tiro di destro da centroarea. Al minuto 26 ancora lui raddoppia finalizzando al meglio un’azione di contropiede condotta da Vinicius jr. Al 6′ della ripresa Mastantuono sigla il 3-0 di destro sugli sviluppi di un contropiede. Al 10′ un’autorete di Kehrer regala agli iberici il poker. Al 18′ Vinicius jr cala il pokerissimo con un sinistro da centroarea. Al minuto 27 Teze, di destro, riesce a portare in rete i monegaschi. Al 35′ Bellingham raccoglie un filtrante di Valverde e sigla il 6-1 da distanza ravvicinata.