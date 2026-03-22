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Premier League

Reds e Blues, che disastro! Brighton e Everton firmano la sorpresa

Nelle partite del Sabato della 31^ giornata di Premier League il Liverpool cade in casa del Brighton: i reds sono vittima di un Welbeck in grandissimo spolvero. Il Chelsea, se possibile, fa anche peggio: i blues crollano in casa dell’Everton con un netto 3-0, travolti da una doppietta dell’ex Udinese Beto. Il Fulham sogna l’Europa con il 3-1 inflitto al Burnley che, al contrario, vede lo spettro della retrocessione. Nel posticipo Leeds-Brentford è una partita avara di emozioni: finisce 0-0

Mar 22, 20262 Lettura
TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Arne Slot, Head Coach of Feyenoord reacts during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite del sabato della 31^ giornata di Premier League, Il Liverpool cade in malo modo a Brighton. Il Chelsea fa ancora peggio e va a fondo in casa dell’Everton, travolto da una doppietta dell’ex Udinese Beto. Per i Reds, così brillanti mercoledì in Champions col Galatasaray, il ko in casa dei Seagulls arriva con l’aggravante dell’infortunio di Ekitiké. Nell’altra partita di giornata, 3-1 del Fulham sul Burnley penultimo. Il posticipo delle 21 tra Leeds e Brentford è avaro di emozioni ed è scialbo e senza gol: finisce 0-0.

BRIGHTON-LIVERPOOL 2-1

Altra tasferta amara per il Liverpool. Gli uomini di Slot cadono sul campo del Brighton all’appuntamento valido per la 31^ giornata di Premier League, che ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio con Welbeck al 14′ minuto, a cui ha risposto Kerkez al 30′ minuto. Poi, la doppietta dell’ex Arsenal e United che al 56′ minuto decide l’incontro: 2-1 il finale. La classifica vede ora i Reds, già reduci dal pareggio con il Tottenham e prima ancora dal ko esterno con il Wolverhampton, fermi a quota 49 punti. Nel bilancio delle ultime gare, anche la sconfitta di Istanbul con il Galatasaray.

FULHAM-BURNLEY 3-1

Il Fulham sogna l’Europa. Vittoria in rimonta dei cottagers contro il Burnley, che vede al contrario lo spettro della Championship sempre più vicino. Succede tutto nella ripresa: Flemming porta in vantaggio i Clarets, poi Kingt e Wilson ribaltano la situazione, infine Jimenez su rigore cala il tris, proprio al fotofinish, al 95′ minuto.

EVERTON-CHELSEA 3-0

Seconda sconfitta di fila per il Chelsea che, dopo aver perso contro il Newcastle, cade nella 31^giornata di Premier League sul campo dell’Everton per 3-0. In gol l’ex Udinese Beto, autore di una doppietta, e Ndiaye. Con questo successo l’Everton di Moyes sale a 46 punti in classifica, mentre il Chelsea di Rosenior resta fermo a quota 48.

LEEDS-BRENTFORD 0-0

Nel posticipo di giornata, delle 21, Leeds-Brentford è avara di emozioni e di gol. Scevra di spettacolo. In ogni caso il Brentford riesce a strappare uno 0-0 da punto comunque importante in ottica classifica. Non abbastanza, tuttavia, per staccarsi del tutto dalle ultime tre posizioni, sebbene abbia 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e debba ancora giocare contro quattro delle cinque squadre che lo inseguono. Il Brentford avrebbe avuto l’opportunità di superare il Chelsea al sesto posto in Premier League con con una vittoria, invece, con questo pareggio si è portato a pari punti con l’Everton e dunque a -3 dalla prima zona utile per disputare una competizione europea.

 

                                                                    

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