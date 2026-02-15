Reds e City ok, Tonali trascina il Newcastle, sorpresa Mansfield

Nelle partite del quarto turno, sedicesimi di finale, di F.A. Cup, il Mansfield, squadra di terza divisione, ha ottenuto l’ultima sorpresa in FA Cup di quest’anno eliminando il Burnley, squadra di Premier League. Il gol di Louis Reed all’80° minuto al Turf Moor ha completato la rimonta per 2-1 della squadra di League One nel quarto turno, dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Nelle altre partite il Manchester City ha battuto il Salford per 2-0. Il coraggioso Burton Albion ha spaventato il West Ham, squadra di Premier League, prima di perdere 1-0 ai supplementari. Vittoria anche del Newcastle sull’Aston Villa 3-1 e del Southampton sul Leicester per 2-1 dopo i supplementari.

F.A. CUP QUARTO TURNO/SEDICESIMI DI FINALE

Non sono frequentissimi i gol di Sandro Tonali, ma l’italiano se li è tenuti per trascinare il suo Newcastle agli ottavi di FA Cup. Nella difficile sfida sul campo dell’Aston Villa le Magpies sono passate in svantaggio, con un gol di Abraham al 14′ minuto, ma la svolta è arrivata a fine primo tempo con l’espulsione di Bizot. Contro i Villans in 10 il Newcastle è andato a nozze trascinato da Tonali, in rete al 63′ minuto ed al 76′ minuto. Tris finale di Woltemade all’88’ minuto. Nelle altre partite giocate oggi passano molte delle favorite di giornata. Ma c’è anche chi ha dovuto abbandonare la competizione: è il caso del Burnley, che si è fatto buttare fuori dal Mansfield (terza serie). I padroni di casa si erano portati avanti al 21′ minuto con Laurent, ma sono poi stati ribaltati da Oates e Reed nella ripresa.

Passa, seppur a fatica, il West Ham che si impone in casa del Burton Albion (terza serie), con un gol al 95′ minuto -5′ minuto del primo tempo supplementare- di Summerville, che si dimostra in un ottimo stato di forma (4 gol nelle ultime 5 di Premier). Fra gli Hammers è stato espulso Potts. Il Manchester City non ha problemi col Salford (2-0, autorete di Dorrington e gol di Guehi), dominando la partita dall’inizio alla fine senza mai lasciare il pallone agli avversari (partita finita con l’80% di possesso). La partita, tutto sommato equilibrata, fra Norwich e West Brom (entrambi in seconda divisione) finisce 3-1 in favore dei padroni di casa. Si è decisa nel finale con le reti dei subentrati Chrisene all’82′ minuto e di Toure al 93′ minuto. Passa, ai supplementari, anche il Southampton, che si impone sul Leicester per 2-1 con il gol di Bree al 109′ minuto. Infine, netto 3-0 del Liverpool sul Brighton, grazie ai gol di Jones, di Szoboszlai e di Salah.

I Risultati

Burton-West Ham 0-1, Burnley-Mansfield 1-2, Manchester City-Salford 2-0, Norwich-West Brom 3-1, Southampton-Leicester 2-1, Aston Villa-Newcastle 1-3, Liverpool-Brighton 3-0.