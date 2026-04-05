Rimonta folle del Bayern a Friburgo, il Dortmund risponde nel recupero

FRIBURGO- BAYERN MONACO 2-3

Ventitreesima vittoria in ventotto partite per il Bayern Monaco che si prende la posta piena sul campo del Friburgo con il punteggio di 3-2. La squadra di Vincent Kompany sale a quota 73 punti mantenendone nove di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. Il Friburgo incassa il secondo stop interno di fila dopo quello con l’Union Berlino ed è ottavo a quota 37. Ambedue le compagini sono ora attese da impegni europei, il Bayern Monaco martedì 7 aprile alle 21 al Santiago Bernabeu per l’andata dei quarti di finale contro il Real Madrid e il Friburgo per quella di Europa League in casa con gli spagnoli del Celta Vigo giovedì 9 aprile alle 21. Al 1′ della ripresa Manzambi riceve la sfera da Eggestein e porta in vantaggio i padroni di casa con un destro dal limite. Al 26′ un sinistro di Holer porta ulteriormente in orbita il Friburgo. La squadra ospite, però, non si scompone e al minuto 36 accorcia le distanze con un destro da fuori area di Bischof su corner di Lennart. La squadra di Kompany ci crede e al 47′, in pieno recupero, pareggia con un sinistro dal limite di Bischof, alla sua doppietta personale, su corner di Olisè. La partita sembra terminare in parità ma al minuto 51, il Bayern la fa clamorosamente sua con Lennart che riceve un passaggio da Davies e segna con un destro da distanza ravvicinata.

AMBURGO- AUGSBURG 1-1

L’Augsburg prova a scappare ma l’Amburgo ne rintuzza la fuga. Tra le due squadre finisce così con la divisione della posta con il punteggio di 1-1. Rimasto in dieci per buona parte della gara per l’espulsione di Muheim al 19′ della ripresa, l’Amburgo è undicesimo con 31 punti con l’Union Berlino dopo avere riscattato in parte la sconfitta contro il Borussia Dortmund, l’Augsburg è decimo a quota 32 e torna a muovere la classifica dopo tre turni a vuoto. Al 22′ Chaves, con un destro da distanza ravvicinata, porta gli ospiti in vantaggio sfruttando nel modo migliore un calcio da fermo. L’Amburgo perviene al pareggio al minuto 15 della ripresa con un destro dal limite di Konigsdorffer.

HOFFENHEIM – MAINZ 1-2

Dopo lo 0-5 patito nella tana dell’Rb Lipsia, l’Hoffenheim paga ancora dazio, questa volta perdendo in casa con il Mainz per 2-1 e restando quinto con 50 punti. Gli ospiti ottengono la terza vittoria consecutiva e sono noni a quota 33. Per loro vi è ora l’impegno degli ottavi di finale di Conference League giovedì 9 aprile alle 21 in casa con il Racing Strasburgo. Al 13′ Tietz, di testa, su cross di Mwene, porta in vantaggio gli ospiti. Al 23′ Asllani pareggia con un sinistro dal limite su suggerimento di Tourè. Il Mainz la fa sua al minuto 34 della ripresa con un tiro da distanza ravvicinata di Tietz che si garantisce così la doppietta personale.

BAYER LEVERKUSEN- WOLFSBURG 6-3

Successo tennistico per 6-3 del Bayer Leverkusen sul campo amico contro il malcapitato Wolfsburg. I padroni di casa sono sesti con 49 punti e tornano alla vittoria che mancava loro da tre partite, gli ospiti subiscono il quinto stop nelle ultime sei gare e sono penultimi con 21 punti in piena zona retrocessione. Al 16′ Wind porta in vantaggio gli ospiti su assist di testa di Koulierakis, Al 30′, per un fallo di Maehle su Maza, il Bayer Leverkusen beneficia di un penalty, dal dischetto Grimaldo non sbaglia per il temporaneo 1-1. Il minuto successivo, però, lo stesso Maehle, con un destro da fuori area, riporta gli ospiti avanti. Al 38′ Eriksen porta gli ospiti sul 3-1 trasformando un rigore concesso per un fallo di Tapsoba su Amoura. Al 44′ Grimaldo riavvicina i padroni di casa mettendo in rete la palla del 3-2 su assist di Ezequiel Fernandez. All’8′ della ripresa il Bayer Leverkusen si porta sul 3-3 con un rigore trasformato dall’ex Sampdoria e Roma Schick e concesso per un fallo di Kumbedi su Tella. Al 23′ Tapsoba, con un destro da centro area, porta avanti i padroni di casa. Al 28′ Maza sbuca su corner di Palacio e segna il 5-3. Al 51′ Tillman, di destro, su assist di Poku, firma il definitivo 6-3.

WERDER BREMA- RB LIPSIA 1-2

Secondo stop interno di fila per il Werder Brema che perde per 2-1 in casa con l’Rb Lipsia e non bissa il successo esterno con il Wolfsburg. Gli ospiti sono terzi a quota 53 con lo Stoccarda dopo il secondo successo consecutivo. Al 15′ l’Rb Lipsia si porta in vantaggio con un destro dal limite di Nusa. Al 7′ della ripresa Romulo raddoppia con un destro dal centro dell’area. Al 49′ della ripresa Musah accorcia le distanze sfruttando un contropiede di Milosevic.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- HEIDENHEIM 2-2

Hanno provato a seminarsi a fasi alterne ma, alla fine, si sono dovute accontentare di un pareggio. Tra Borussia Monchengladbache e Heidenheim finisce con il punteggio di 2-2. Padroni di casa tredicesimi con 30 punti dopo il terzo risultato utile consecutivo, Heidenheim sempre fanalino di coda con sedici dopo il secondo segno ics di fila. Al 16′ Mohya riceve la sfera da Castrop e, di destro, porta i padroni di casa in vantaggio. Al 26′ Mainka pareggia di testa su cross di Dorsch. Al 18′ della ripresa un sinistro di Busch porta avanti gli ospiti. Il Borussia Monchengladbach pareggia definitivamente al minuto 29 con un destro di Honorat su assist di Machino.

STOCCARDA- BORUSSIA DORTMUND 0-2

La partita sembrava incamminata sullo 0-0, poi il Borussia Dortmund l’ha decisa in pieno recupero. I gialloneri superano per 2-0 lo Stoccarda e sono secondi con 64 punti dopo la quarta vittoria consecutiva. Lo Stoccarda è quarto con 53 punti e interrompe una serie utile di sei gare. Al 49′ della ripresa Adeyemi segna di destro sugli sviluppi di un contropiede. Al minuto 51 Brandt raddoppia di destro su azione di contropiede di Fabio Silva.