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Roma

Rinnovi in casa Roma! Da Mancini a Pellegrini: ecco tutti i nomi

La società giallorossa blinda il proprio gruppo storico in vista della nuova stagione. Per Celik è già tutto definito, mentre Cristante e Mancini attendono soltanto le firme. Si aspetta invece il via libera della proprietà per il rinnovo di Pellegrini.

Lug 15, 20261 Lettura
ROME, ITALY - MARCH 19: Lorenzo Pellegrini of AS Roma celebrates scoring his team's third goal with Gianluca Mancini during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Roma accelera sul fronte dei rinnovi e prepara un importante pacchetto di conferme per consolidare l’ossatura della rosa. Dopo settimane di contatti, il club giallorosso avrebbe raggiunto gli accordi con Zeki Celik, Bryan Cristante e Gianluca Mancini, mentre per Lorenzo Pellegrini manca soltanto l’autorizzazione definitiva della proprietà prima di procedere con la firma del nuovo contratto.

Celik già definito, Cristante e Mancini aspettano le firme

Il primo dossier chiuso è quello relativo a Zeki Celik: l’intesa è stata raggiunta in ogni dettaglio e anche la documentazione sarebbe già stata completata. Per Bryan Cristante, invece, l’accordo è totale e resta soltanto da formalizzare il rinnovo con le firme di rito, passaggio considerato ormai una semplice formalità.

Situazione analoga anche per Gianluca Mancini, altro pilastro della squadra destinato a proseguire la propria avventura nella Capitale. L’intesa tra le parti è stata definita e il difensore è pronto a legarsi ancora ai colori giallorossi. Sul centrale italiano, inoltre, vengono smentite le indiscrezioni che lo accostavano all’Inter: secondo quanto emerso, il club nerazzurro non sarebbe mai stato realmente vicino al giocatore.

Pellegrini verso il sì definitivo

Discorso leggermente diverso per Lorenzo Pellegrini. L’accordo con il capitano sarebbe ormai impostato, ma prima della firma definitiva servirà il via libera della proprietà. Una volta ottenuta l’approvazione, anche il numero 7 potrà prolungare il proprio contratto, completando così il poker di rinnovi che la Roma punta a chiudere nel più breve tempo possibile.

Con queste operazioni, il club conferma la volontà di dare continuità al progetto tecnico, blindando alcuni dei calciatori più rappresentativi della rosa e ponendo solide basi per la stagione ormai alle porte.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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