Rivoluzione Chelsea: Liam Rosenior è il nuovo allenatore

A due giorni dal divorzio con il Chelsea, Enzo Maresca saluta tutti pubblicando un post sul proprio profilo ufficiale. “Lascia questo mondo migliore di come lo hai trovato – scrive Enzo Maresca citando la celebre frase di Baden-Powell, fondatore degli scout – il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference League – continua Maresca su Instagram – vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere. Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi. Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella Conference League e la vittoria della coppa del mondo per club. Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore. Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido. Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro”.

IL CHELSEA ANNUNCIA LIAM ROSENIOR

Gode di una stima, tra gli addetti ai lavori, superiore ad un curriculum tutt’altro che straordinario. Per questo, tra i tifosi del Chelsea Liam Rosenior — il nuovo manager dei Blues — è il più classico dei perfetti sconosciuti. Il neo tecnico blues solo due anni fa era stato esonerato dall’Hull City. Il riscatto è arrivato sulla panchina dello Strasburgo: la società francese è inserita nella galassia della proprietà del Chelsea. Una prossimità che ha consentito ai dirigenti inglesi di conoscere e apprezzare il lavoro di Rosenior, primo allenatore di colore nella storia di Stamford Bridge. “E’ un’opportunità alla quale non potevo dire di no”, ha detto auto annunciandosi ancor prima della ufficialità da nuovo allenatore del Chelsea. Arriva a Londra spostandosi dalla Francia alla Premier League, dove si confronterà con una realtà molto differente da quella di provenienza. Ha voluto dare scuse al suo club di Ligue 1, dichiarando che l’offerta era irrinunciabile. La sua nomina, seppur in coerenza con la linea recente del club (si veda il predecessore Enzo Maresca), sorprende dunque, e non solo perché tradizionalmente il Chelsea è una delle società più esigenti d’Europa: il tecnico inglese — nato a Londra 41 anni fa, di origine anglo-sierra leonese — conta infatti zero trofei in bacheca. Ed è controcorrente tanto quanto la decisione di chi lo ha scelto.

Il Guardian ha subito voluto punzecchiarlo: infatti ha ricordato che da giocatore del Brighton, Rosenior, per tre anni ha tenuto una colonna di commenti, dalla quale non si è fatto remora di dire come la pensava: dall’orgoglio dell’allenatore avversario Bilic, battuto e contestato dai suoi tifosi ma signorile nelle strette di mano ai giocatori Brighton, fino alla constatazione che l’origine etnica non può essere una variante per diventare allenatore. Fuori dall’Inghilterra, Rosenior è un nome che al momento dice ancora poco o nulla. E sotto il profilo calcistico, anche sull’isola non è mai stato associato ai top club. Poiché la sua carriera da allenatore si è sviluppata tra Hull e Strasburgo, due contesti lontanissimi per pressione, ambizioni e visibilità. All’Hull aveva mostrato buone idee, ma senza risultati tali da imporsi come profilo emergente. Allo Strasburgo ha lavorato per 18 mesi, ottenendo una crescita complessiva della squadra, ma anche in questo caso senza risultati particolarmente soddisfacenti: un settimo posto, una qualificazione in Conference League, qualche exploit contro le grandi e una stagione in corso chiusa in calando. Al Chelsea — con il quale ha firmato un contratto di sei anni e mezzo — arriva più per fiducia interna che per meriti universalmente riconosciuti: una scelta “di sistema”, che premia anche l’aziendalismo dimostrato nei rapporti con la dirigenza.

Un atteggiamento ben diverso da quello di Maresca che, nella conferenza stampa costata il posto, aveva rivendicato autonomia. Dal punto di vista del gioco, il nuovo allenatore propone un calcio ordinato, basato sul possesso e sulla valorizzazione dei giovani, senza invenzioni copernicane né estremismi dogmatici. Non è un rivoluzionario, né un vincente certificato. Non ha l’aura dell’innovatore radicale, né l’esperienza del gestore navigato. È un tecnico di prospettiva, ancora tutto da verificare ai livelli più alti. Una scommessa che presenta rischi, per un certo verso maggiori, di quella che era stata la scelta di Maresca (che ha vissuto una vita come vice ma di Guardiola). Solo il campo potrà dire se si tratti davvero di un allenatore di valore o, più semplicemente, di qualcuno che nessuno, finora, aveva davvero imparato realmente a conoscere.