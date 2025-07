Rivoluzione in attacco per la Fiorentina: Beltran e Nzola verso l’addio

Porte girevoli in casa Fiorentina per quanto concerne il reparto offensivo. In uscita potrebbe esservi Lucas Beltran, sul quale pende da parte della dirigenza gigliata una trattativa per il suo possibile passaggio ai brasiliani del Flamengo. Come però riferisce Fiorentina News, il giocatore sarebbe titubante sulla destinazione e si sarebbe preso un po’ di tempo per pensarci. Ciò che è invece già certo è l’importo mosso dall’operazione, quindici milioni di Euro, ovvero dodici più bonus.

L’ex River Plate e Colon è sinora sceso in campo in 61 occasioni mettendo a segno undici reti. Possibile preparazione delle valigie anche per l’ex Spezia M’Bala Nzola che dovrebbe finire al Pisa per cinque milioni di Euro e la formula del prestito con diritto di riscatto. L’attaccante della nazionale angolana tornato lungo l’Arno dopo il prestito al Lens non rientrerebbe nei piani di gioco di Stefano Pioli e accetterebbe quindi di buon grado di percorrere qualche chilometro per abbracciare l’altra realtà calcistica toscana della massima serie, affidata alle cure tecniche di Alberto Gilardino.

Sul fronte entrate, sarebbero in fase molto avanzata i contatti con il Parma per far approdare alla corte di Pioli l’attaccante Simon Sohm. E resta comunque in pista anche l’ipotesi dell’arrivo dell’ivoriano Franck Kessie per il quale la Fiorentina proporrebbe un massimo di tre milioni e mezzo netti a stagione. Una cifra che, però, non sembra incontrare i desiderata del giocatore. Il cantiere è però ancora aperto.