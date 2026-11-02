Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
ROME, ITALY - MARCH 19: Gian Piero Gasperini, Head Coach of AS Roma, looks on prior to the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma, a Old Trafford arriva l’occasione che Gasperini aspettava: Man United in crisi nera

Nov 2, 20262 Lettura

La Roma torna a Old Trafford in un momento nel quale le condizioni sembrano molto diverse rispetto agli ultimi confronti europei con il Manchester United. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva in Inghilterra dopo il successo per 5-2 contro l’Udinese, un risultato che ha confermato la qualità offensiva e il buon momento dei giallorossi.

Il Manchester United, al contrario, sta attraversando una crisi profonda. La sconfitta contro il Chelsea ha allungato a nove la serie di partite senza vittorie, aumentando la pressione sull’allenatore Michael Carrick.

La Roma arriva con fiducia

Il successo di Udine ha evidenziato la varietà delle soluzioni offensive a disposizione di Gasperini. Cristante, Rodrigo Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi hanno trovato la via del gol, confermando la capacità della Roma di rendersi pericolosa attraverso giocatori differenti.

In campionato i giallorossi occupano il terzo posto con 24 punti, a quattro lunghezze dalla Lazio capolista. La continuità dei risultati e la capacità di superare le assenze rappresentano due segnali importanti della crescita della squadra.

Il Manchester United non riesce a reagire

La situazione degli inglesi è molto diversa. Il Manchester United fatica a trovare equilibrio e risultati, nonostante una rosa costruita per competere a livelli elevati. Il recente 2-0 subito contro il Chelsea ha aggravato ulteriormente la situazione.

Carrick deve gestire una squadra che alterna momenti di buona produzione offensiva a errori difensivi e difficoltà nella gestione delle partite. Per la Roma, però, sarebbe pericoloso considerare il risultato già scritto. Old Trafford rimane un campo impegnativo, indipendentemente dal momento attraversato dai padroni di casa.

I precedenti che pesano

Roma e Manchester United si ritrovano cinque anni dopo la semifinale di Europa League del 2021. In quell’occasione gli inglesi vinsero 6-2 all’andata, rendendo insufficiente il successo giallorosso per 3-2 nella partita di ritorno.

Ancora più lontano, ma difficile da dimenticare, il 7-1 subito dalla Roma nei quarti di finale della Champions League 2006/07. Questa volta il confronto avviene nella fase campionato della nuova Champions, con tre punti importanti in palio.

Le possibili scelte di Gasperini

Secondo le indicazioni della vigilia, la Roma potrebbe confermare il 3-4-2-1. Malen dovrebbe rappresentare il principale riferimento offensivo, con Soulé e Rodrigo Mora alle sue spalle.

A centrocampo Cristante e De Roon potrebbero garantire equilibrio, mentre sulle fasce Wesley e Molina avrebbero il compito di accompagnare l’azione. Le scelte definitive saranno note soltanto con le formazioni ufficiali.

Quando si gioca Manchester United-Roma

La partita è in programma martedì 3 novembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa su Sky Sport e NOW. Per Gasperini rappresenta un’occasione importante per confermare anche in Europa i progressi mostrati in campionato. La Roma può affrontare il Manchester United con fiducia, ma dovrà dimostrare maturità e attenzione per trasformare il momento favorevole in un risultato concreto.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Dybala, l’artista della Roma: un amore eterno tra poesia, calcio e passione giallorossa

Ott 29, 2026

Gol e tante emozioni all’Olimpico, Roma batte il Cagliari 4-2 in rimonta

Ott 27, 2026

Roma-Cagliari, Gasp può ritrovare Dybala: la decisione sulla Joya e le novità di formazione

Ott 27, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.