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IPA87979163 - Roma's Dutch midfielder Donyell Malen celebrates after scoring a goal of 0-2 during the Serie A football match between Lecce and AS Roma at the Via Del Mare Ettore Giardiniero Stadium in Lecce on August 31, 2026.
Serie A

Roma, altro show a Lecce: 4-0 e vetta, Malen trascina Gasperini

Ago 31, 20261 Lettura

La Roma di Gian Piero Gasperini manda un altro segnale al campionato. Dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all’esordio, i giallorossi travolgono anche il Lecce per 4-0 al Via del Mare nella seconda giornata. A decidere la sfida sono la doppietta di Malen, ancora protagonista, e le reti di Soulé e Rodrigo Mora. Un successo netto che porta la Roma a 6 punti in classifica, con otto gol realizzati e zero subiti.

Malen indirizza subito la partita

Nemmeno l’assenza dell’ultimo minuto di Ndicka, fermatosi durante il riscaldamento e sostituito da Ghilardi, cambia l’approccio della Roma. Al 4′ un errore in uscita del Lecce favorisce la pressione giallorossa: sul pallone vagante arriva Malen, rapido nel battere Falcone e firmare l’1-0.

La squadra di Gasperini continua ad aggredire alta e tra il 23′ e il 25′ chiude virtualmente la partita. Prima Malen completa la doppietta con un elegante scavetto su assist di Wesley, poi Soulé sfrutta un’altra riconquista offensiva e realizza il 3-0.

Il Lecce ha la grande occasione per riaprire il match nel finale del primo tempo, quando Pierotti libera Geubbels davanti a Svilar: il portiere della Roma risponde e mantiene inviolata la propria porta.

Rodrigo Mora firma il poker

Nella ripresa Di Francesco prova a cambiare volto al Lecce con nuove soluzioni offensive, ma la Roma abbassa i ritmi senza perdere il controllo della gara. I giallorossi amministrano il triplo vantaggio e continuano a concedere pochissimo.

Al 65′ arriva anche il 4-0 di Rodrigo Mora, entrato poco prima al posto di Soulé: per lui è il primo gol con la maglia della Roma. Nel finale i salentini cercano almeno la rete della bandiera, ma la difesa capitolina resiste e Svilar festeggia il secondo clean sheet consecutivo.

La Roma resta così a punteggio pieno con numeri impressionanti: due vittorie, otto reti segnate e nessun gol subito. Il prossimo appuntamento sarà il big match del 5 settembre contro l’Atalanta, mentre il Lecce proverà a rialzarsi nella trasferta di Cagliari.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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