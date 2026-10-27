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ROME, ITALY - MARCH 19: Gian Piero Gasperini, Head Coach of AS Roma, looks on prior to the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma-Cagliari, Gasp può ritrovare Dybala: la decisione sulla Joya e le novità di formazione

Ott 27, 20262 Lettura

La Roma torna all’Olimpico con un obiettivo preciso: trasformare la buona prestazione di Napoli in una vittoria capace di mantenere i giallorossi nelle zone più alte della classifica. Martedì 27 ottobre, alle 20:45, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Cagliari nella nona giornata di Serie A, un appuntamento che arriva appena tre giorni dopo il movimentato 3-3 del Maradona.

La principale notizia della vigilia riguarda Paulo Dybala. L’attaccante argentino sta completando il recupero dal problema muscolare al polpaccio e potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore.

Dybala, il possibile ritorno dalla panchina

Gasperini ha affrontato il tema durante la conferenza stampa della vigilia, mostrando fiducia sulla possibilità di recuperare l’argentino. La decisione definitiva dipende dalle condizioni del giocatore dopo l’ultima verifica sul campo. Dybala potrebbe inizialmente essere utilizzato come alternativa dalla panchina, evitando di forzare il rientro dopo il periodo di inattività.

Per la Roma sarebbe comunque una notizia importante. L’argentino possiede caratteristiche difficili da sostituire: qualità nell’ultimo passaggio, capacità di ricevere tra le linee e pericolosità nelle conclusioni dalla distanza. Il suo recupero permetterebbe a Gasperini di ampliare le soluzioni offensive, soprattutto nelle fasi finali delle partite.

Soulé e Malen, le certezze dell’attacco

Il possibile ritorno di Dybala non cancella quanto di positivo mostrato dagli altri attaccanti. Contro il Napoli, Matías Soulé ha realizzato una rete di grande qualità, confermando i progressi evidenziati nelle ultime settimane. Gasperini ha sottolineato la crescita dell’argentino, apprezzandone la capacità di incidere e la maggiore continuità.

Anche Donyell Malen rappresenta un riferimento importante nel sistema offensivo. La Roma può quindi contare su più soluzioni tecniche, anche se il calendario ravvicinato impone una gestione attenta delle energie. Tra le possibilità di formazione figura anche l’utilizzo di Rodrigo Mora, mentre il giovane Lulli potrebbe trovare spazio sulla fascia. Le scelte definitive verranno comunicate soltanto a ridosso della partita.

Koné e Svilar ancora fuori

Se Dybala è vicino al ritorno, rimangono da monitorare le condizioni di altri giocatori importanti. Manu Koné non è ancora disponibile dopo la lesione muscolare che lo ha fermato. Il recupero richiede prudenza e la sua presenza nelle prossime partite rimane incerta. Per Mile Svilar il quadro è differente.

Il portiere prosegue il percorso di recupero dal problema al piede, con la speranza di tornare ad allenarsi regolarmente nei prossimi giorni. Gasperini ha indicato la possibilità di rivederlo in vista degli appuntamenti successivi, ma senza una conferma definitiva. In porta, contro il Cagliari, Gollini rimane quindi il principale candidato.

Il Cagliari e il precedente favorevole

La Roma parte con un dato statistico incoraggiante. I giallorossi hanno vinto le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari, mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti. Una tradizione favorevole che non deve però trasformarsi in un elemento di sottovalutazione.

La squadra di Fabio Pisacane arriva all’Olimpico con la necessità di reagire dopo le recenti difficoltà. Il Cagliari proverà a limitare gli spazi e a sfruttare le transizioni offensive, mentre la Roma cercherà di imporre ritmo e aggressività.

Una vittoria per restare vicino alla vetta

Dopo otto giornate, la Roma ha raccolto 18 punti. Inter e Lazio guidano la classifica con 22. Vincere contro il Cagliari significherebbe salire a 21 punti, mettendo pressione alle dirette concorrenti e consolidando il percorso dei giallorossi.

Il pareggio contro il Napoli ha dimostrato la capacità della squadra di reagire, ma anche la necessità di migliorare nella gestione di alcune situazioni difensive. Gasperini vuole continuità. E il possibile ritorno di Dybala può rappresentare una risorsa preziosa per affrontare una fase della stagione particolarmente intensa.

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