Roma, Castro fino al 2031: ecco il nuovo centravanti di Gasperini

Mentre la preparazione estiva nel caldo afoso di Trigoria brucia grassi ed energie, la Roma realizza il suo primo colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante Santiago Castro fino al 2031. Dopo aver sondato diverse piste, la dirigenza giallorossa ha chiuso nel giro di poche ore l’affare con il Bologna, definendo l’arrivo del primo rinforzo offensivo con cui preparare l’avventura in Champions. Tramontate malamente le suggestioni Greenwood e Summerville, giudicate troppo onerose le richieste del Brugge per riportare in Italia il fuggiasco paisà Tresoldi, il diesse Tony D’Amico, di concerto con Gasperini, ha realizzato di dover guardare in serie A per trovare un vice Malen corrispondente ai desiderata del tecnico. Trattandosi di un classe 2004, il colpo in prospettiva diventa un investimento mirato.

Soprannominato ‘El Torito’ per una certa somiglianza con Lautaro Martinez (anche se i suoi archetipi calcistici sono il Principe Milito e Carlitos Tevez, due che in serie A non hanno certo sfigurato), Castro unisce fiuto del gol, qualità tecniche e fisiche e la tipica ‘garra’ latina. La sua carriera è iniziata nel futsal, per poi passare al calcio a 11 nelle giovanili del Vélez dove ha mosso i primi passi come terzino destro. Mister Daniel Cielinski, il suo scopritore, ne fiutò il potenziale e lo promosse prima punta, facendone sbocciare il talento grezzo. Sbarcato a Bologna nel gennaio 2024 su intuizione di Giovanni Sartori, ad appena 20 anni si è ritrovato titolare al centro dell’attacco rossoblù, imponendosi sia in campionato che in coppa. Non solo per i gol (22, in 115 presenze) e la conquista della Coppa Italia 2025, ma soprattutto per la capacità di occupare l’area, dialogare con i compagni e lavorare anche lontano dalla porta.

L’accordo, riportato da Matteo Moretto, si concretizza in 35 milioni di parte fissa, da integrare con il 10% sulla futura rivendita da corrispondere ai bolognesi. L’attaccante argentino, che aveva già dato il suo consenso al trasferimento nei giorni scorsi, si trasferisce in tempi rapidi al club capitolino, appena in tempo per imbarcarsi con i nuovi compagni nella seconda parte di ritiro in terra gallese. Guadagnerà poco più di 2 milioni netti a stagione, il doppio di quanto percepiva sotto le Due Torri, per i prossimi 5 anni.

Vice Malen, ma non solo: l’acquisto di Castro risponde a un’esigenza tattica più ampia. Gasperini, già estimatore del giocatore ai tempi dell’Atalanta, ne apprezza sia il contributo realizzativo che la duttilità. L’argentino potrà agire sia come alternativa, sia come spalla dell’attaccante olandese, avendo dimostrato nel Velez di poter essere impiegato anche come seconda punta o ala sinistra. Un vero jolly d’attacco ideale per l’arsenale offensivo del 3-4-2-1 gasperiniano, che farà gioire anche gli appassionati di fantacalcio visto il suo probabile utilizzo continuativo.

Il mercato della Roma, ovviamente, non si ferma qui. La dirigenza continuerà a lavorare per completare la rosa a disposizione del tecnico. Senza fretta, ma con ottimismo da ambo i lati, prosegue la trattativa per il rinnovo dell’ex capitano Pellegrini. Si valutano altre operazioni, come il prestito annuale di Dovbyk proprio al club felsineo, una parziale contropartita comunque slegata dalla trattativa per Castro (richiederebbe una partecipazione della Roma al pagamento dello stipendio). Parallelamente, si cercherà di sbloccare l’affare Nusa per rinforzare la fascia.