Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Roma

Roma, Castro fino al 2031: ecco il nuovo centravanti di Gasperini

Lug 27, 20262 Lettura
Credit foto: Fotball-Magazine

Mentre la preparazione estiva nel caldo afoso di Trigoria brucia grassi ed energie, la Roma realizza il suo primo colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante Santiago Castro fino al 2031. Dopo aver sondato diverse piste, la dirigenza giallorossa ha chiuso nel giro di poche ore l’affare con il Bologna, definendo l’arrivo del primo rinforzo offensivo con cui preparare l’avventura in Champions. Tramontate malamente le suggestioni Greenwood e Summerville, giudicate troppo onerose le richieste del Brugge per riportare in Italia il fuggiasco paisà Tresoldi, il diesse Tony D’Amico, di concerto con Gasperini, ha realizzato di dover guardare in serie A per trovare un vice Malen corrispondente ai desiderata del tecnico. Trattandosi di un classe 2004, il colpo in prospettiva diventa un investimento mirato.

Soprannominato ‘El Torito’ per una certa somiglianza con Lautaro Martinez (anche se i suoi archetipi calcistici sono il Principe Milito e Carlitos Tevez, due che in serie A non hanno certo sfigurato), Castro unisce fiuto del gol, qualità tecniche e fisiche e la tipica ‘garra’ latina. La sua carriera è iniziata nel futsal, per poi passare al calcio a 11 nelle giovanili del Vélez dove ha mosso i primi passi come terzino destro. Mister Daniel Cielinski, il suo scopritore, ne fiutò il potenziale e lo promosse prima punta, facendone sbocciare il talento grezzo. Sbarcato a Bologna nel gennaio 2024 su intuizione di Giovanni Sartori, ad appena 20 anni si è ritrovato titolare al centro dell’attacco rossoblù, imponendosi sia in campionato che in coppa. Non solo per i gol (22, in 115 presenze) e la conquista della Coppa Italia 2025, ma soprattutto per la capacità di occupare l’area, dialogare con i compagni e lavorare anche lontano dalla porta.

L’accordo, riportato da Matteo Moretto, si concretizza in 35 milioni di parte fissa, da integrare con il 10% sulla futura rivendita da corrispondere ai bolognesi. L’attaccante argentino, che aveva già dato il suo consenso al trasferimento nei giorni scorsi, si trasferisce in tempi rapidi al club capitolino, appena in tempo per imbarcarsi con i nuovi compagni nella seconda parte di ritiro in terra gallese. Guadagnerà poco più di 2 milioni netti a stagione, il doppio di quanto percepiva sotto le Due Torri, per i prossimi 5 anni.

Vice Malen, ma non solo: l’acquisto di Castro risponde a un’esigenza tattica più ampia. Gasperini, già estimatore del giocatore ai tempi dell’Atalanta, ne apprezza sia il contributo realizzativo che la duttilità. L’argentino potrà agire sia come alternativa, sia come spalla dell’attaccante olandese, avendo dimostrato nel Velez di poter essere impiegato anche come seconda punta o ala sinistra. Un vero jolly d’attacco ideale per l’arsenale offensivo del 3-4-2-1 gasperiniano, che farà gioire anche gli appassionati di fantacalcio visto il suo probabile utilizzo continuativo.

Il mercato della Roma, ovviamente, non si ferma qui. La dirigenza continuerà a lavorare per completare la rosa a disposizione del tecnico. Senza fretta, ma con ottimismo da ambo i lati, prosegue la trattativa per il rinnovo dell’ex capitano Pellegrini. Si valutano altre operazioni, come il prestito annuale di Dovbyk proprio al club felsineo, una parziale contropartita comunque slegata dalla trattativa per Castro (richiederebbe una partecipazione della Roma al pagamento dello stipendio). Parallelamente, si cercherà di sbloccare l’affare Nusa per rinforzare la fascia.

 

0 Shares

Articoli correlati

Roma, svelata la nuova maglia: tradizione, virtù e innovazione

Lug 22, 2026

Clamoroso Roma, Gasperini chiama Summerville, affare ancora possibile

Lug 22, 2026

Man United, accelerata per Koné: la Roma aspetta l’affondo decisivo

Lug 21, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.