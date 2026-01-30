Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Roma, che notte! Ziółkowski pareggia e si qualifica agli ottavi!

Incredibile quanto accaduto in Grecia: i giallorossi in 10 per più di 75 minuti per a causa dell’espulsione di Mancini, ma Gasperini compie l’impresa

Gen 30, 20261 Lettura
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 06: Bryan Cristante of AS Roma applauds the fans with his teammates following the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4 match between Rangers FC and AS Roma at Ibrox Stadium on November 06, 2025 in Glasgow, Scotland. (Photo by George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Roma riparte dall’ottava e ultima giornata della ‘League Phase’ dopo il pari della scorsa settimana, ottenuto grazie al rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini. L’atmosfera differente e una trasferta insidiosa hanno complicato le carte in tavola, soprattutto dopo diversi imprevisti prima e durante la partita.

Questa sarebbe dovuta essere la serata di Dybala, ma a causa di un problema fisico non ha potuto disputare il match e non continua nel migliore dei modi la situazione della Roma. Infatti, al minuto 15, il difensore Mancini commette una trattenuta ai danni dell’avversario e gli ospiti sono stati costretti dunque a difendersi fino al termine del primo tempo.

Nella ripresa i greci continuano ad avvicinarsi in area di rigore e al 58’ arriva la svolta definitiva del match. Taborda porta in vantaggio i suoi con un tiro rasoterra e sfonda dunque il muro giallorosso.

Senza la ‘Joya’ e con un uomo in meno, dunque, si fa sempre più dura per la Roma entrare tra le prime 8, e cerca di difendersi il più possibile per evitare la catastrofe.

DYBALA OUT, ZIÓŁKOWSKI L’EROE MENO ATTESO

Al minuto 80 parte un cross dalla sinistra in area di rigore, in cui è presente il terzino Ziółkowski e con un colpo di testa riesce a battere l’estremo difensore avversario e a riportare tutto in equilibrio allo Stadio Olimpico ‘Spyros Louīs’, sperando in notizie positive da altri campi.

Dopo i 4 minuti di recupero e l’assalto dei padroni di casa, Svilar e compagni aggiungono un punto in più in classifica, posizionandosi all’8° posto, a pari merito con il Genk, ma grazie ad una differenza reti favorevole, riescono a centrare l’obiettivo, ovvero gli ottavi di finale.

Grande prova di carattere, non facile considerando l’inferiorità numerica e lo svantaggio nel secondo tempo, ma nonostante ciò l’impresa è stata compiuta. Ora testa al campionato, che vedrà la Roma in campo contro l’Udinese in programma lunedì 2 febbraio alla ricerca dei tre punti, dopo il mezzo passo falso contro il Milan all’Olimpico.

