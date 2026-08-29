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BERGAMO, ITALY - MAY 09: Leonardo Balerdi of Marseille and Charles De Ketelaere of Atalanta BC battle for possession during the UEFA Europa League 2023/24 Semi-Final second leg match between Atalanta BC and Olympique de Marseille at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on May 09, 2024 in Bergamo, Italy. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma, colpo Balerdi: accordo col Marsiglia, cifre e formula dell’affare

Ago 29, 20261 Lettura

La Roma accelera sul mercato e mette le mani su Leonardo Balerdi. Dopo giorni di trattative, il club giallorosso ha raggiunto l’accordo con il Marsiglia per il trasferimento del difensore argentino. L’operazione, ormai definita nei suoi aspetti principali e, in attesa dell’ufficialità, il giocatore è atteso nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche e completare l’iter necessario alla firma.

Balerdi alla Roma, le cifre dell’operazione

La Roma avrebbe approfittato della delicata situazione interna al Marsiglia per accelerare e superare la concorrenza per Balerdi, capitano del club francese. La formula concordata prevede un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Una clausola legata al numero di presenze del difensore potrebbe inoltre trasformare il diritto in obbligo. Un investimento importante per consegnare a Gian Piero Gasperini un centrale dotato di esperienza internazionale, personalità e qualità nell’impostazione dal basso.

Gasperini trova un nuovo leader in difesa

L’arrivo di Leonardo Balerdi consente alla Roma di aumentare profondità e alternative nel reparto arretrato. Il centrale argentino porta in dote aggressività, capacità di lettura e una buona gestione del pallone, caratteristiche che possono sposarsi con il calcio richiesto da Gasperini. Il tecnico dovrà lavorare sul suo inserimento nei meccanismi difensivi e sull’adattamento alla Serie A, ma il profilo dell’ex Marsiglia rappresenta un rinforzo di spessore per una squadra intenzionata ad alzare ulteriormente il proprio livello. Il mercato giallorosso, però, potrebbe non fermarsi al difensore.

Roma, Kessie e Luis Henrique restano nel mirino

Gli ultimi giorni di calciomercato della Roma potrebbero riservare altre operazioni. Tra i nomi accostati ai giallorossi resta quello di Franck Kessie, profilo che garantirebbe forza fisica, inserimenti e grande esperienza internazionale a centrocampo. La società capitolina, starebbe monitorando la situazione dell’ex Milan e Atalanta.

Attenzione anche alla corsia offensiva. Tra i profili seguiti ci sarebbe ancora quello di Luis Henrique, esterno brasiliano mancino capace di partire largo e accentrarsi per cercare la giocata decisiva. Caratteristiche che potrebbero risultare funzionali al sistema di Gasperini.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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