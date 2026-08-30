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BERGAMO, ITALY - DECEMBER 09: Marten de Roon of Atalanta speaks to the media following the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Atalanta BC and Chelsea FC at Stadio di Bergamo on December 09, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma, colpo De Roon: Gasperini ritrova il suo fedelissimo

Ago 30, 20261 Lettura

La Roma piazza il colpo a sorpresa a centrocampo. Marten De Roon è pronto a lasciare l’Atalanta per trasferirsi nella Capitale e tornare a lavorare con Gian Piero Gasperini, l’allenatore con cui ha vissuto gli anni più importanti della sua carriera a Bergamo.

Nella serata di ieri è stata prima raggiunta l’intesa tra il centrocampista olandese e la Roma, quindi è arrivato anche l’accordo tra i due club. L’operazione dovrebbe chiudersi per circa un milione di euro complessivo in bonus, una cifra particolarmente contenuta anche grazie al rapporto costruito negli anni tra De Roon e l’Atalanta. Il centrocampista è atteso a Roma nella giornata di oggi per completare il trasferimento e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in giallorosso.

Gasperini ritrova De Roon

Per Gasperini si tratta di un innesto che va ben oltre le semplici esigenze numeriche del reparto. De Roon conosce alla perfezione i principi di gioco del tecnico, dopo essere stato uno dei simboli dell’Atalanta costruita proprio dall’attuale allenatore della Roma.

Esperienza, equilibrio tattico, aggressività e capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo: il classe 1991 rappresenta un profilo immediatamente funzionale al progetto giallorosso. Dopo nove stagioni con la maglia dell’Atalanta, per l’olandese si apre così un nuovo capitolo della carriera.

El Aynaoui lascia la Roma

L’arrivo di De Roon coincide con un’altra importante operazione a centrocampo. Neil El Aynaoui lascia la Roma e si trasferisce al Lipsia, con l’accordo tra i club definito nelle ultime ore.

L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nell’accordo è stata inoltre inserita una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista.

La Roma completa così un vero e proprio cambio di uomini in mediana: parte El Aynaoui, mentre arriva uno dei giocatori che meglio conoscono il calcio di Gasperini. Un’operazione lampo che consegna al tecnico un elemento di grande esperienza proprio nelle battute finali del calciomercato estivo 2026.

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