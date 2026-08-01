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Roma

Roma, colpo in difesa! E’ fatta per Koulierakis, affare da 18,5 milioni

Il centrale greco è pronto a diventare il secondo acquisto estivo dei giallorossi. Definiti gli ultimi dettagli con il Wolfsburg, sabato sono attese visite mediche e firma.

Ago 1, 20261 Lettura
23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)

La Roma è pronta a mettere a segno il secondo innesto del proprio mercato estivo. Dopo l’arrivo di Castro, il club giallorosso ha ormai chiuso anche per Konstantinos Koulierakis, difensore centrale greco classe 2003 proveniente dal Wolfsburg. Restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale: il giocatore è atteso nella Capitale nella giornata di sabato 1 agosto per completare l’iter che lo porterà a vestire la maglia romanista.

I dettagli dell’operazione

L’accordo tra Roma e Wolfsburg è stato raggiunto sulla base di 17 milioni di euro, ai quali si aggiungono 1,5 milioni di bonus. Nel pacchetto è stata inserita anche una clausola che garantirà al club tedesco il 20% sulla futura rivendita del difensore. Un investimento importante da parte della società giallorossa, che punta su uno dei profili più interessanti del panorama europeo per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.

La stagione di Koulierakis

Nonostante la difficile annata del Wolfsburg, culminata con la retrocessione in 2. Bundesliga, Koulierakis ha saputo distinguersi per rendimento e continuità. Il centrale greco ha infatti collezionato 29 presenze, mettendo a referto 4 gol e 1 assist, numeri significativi per un difensore. Le sue prestazioni hanno convinto la Roma a puntare con decisione sul classe 2003, considerato un elemento di prospettiva ma già pronto per confrontarsi con la Serie A.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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