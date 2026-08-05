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Roma

Roma, colpo Molina: accordo con l’Atletico Madrid. La formula

Il club giallorosso chiude per l’esterno argentino: operazione definita con diritto di riscatto, ora restano visite mediche e firma.

Ago 5, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 26: Nahuel Molina of Atletico de Madrid warms up prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Atletico de Madrid and FC Internazionale Milano at Estadio Metropolitano on November 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Roma mette a segno un nuovo rinforzo per la corsia destra. Il club giallorosso ha raggiunto l’accordo con l’Atlético Madrid per l’arrivo di Nahuel Molina, esterno argentino classe 1998 che tornerà così in Serie A dopo l’esperienza con l’Udinese. L’operazione è ormai definita: restano soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima delle visite mediche e della firma sul contratto.

Accordo raggiunto con l’Atlético Madrid

La trattativa tra Roma e Atlético Madrid si è conclusa positivamente con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’intesa prevede un’opzione di acquisto fissata a 13 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi 4 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Un investimento importante che conferma la volontà del club capitolino di rafforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini con un profilo già affermato a livello internazionale.

Per Molina si tratta di un ritorno nel campionato italiano, dove aveva lasciato ottime impressioni con la maglia dell’Udinese prima del trasferimento in Spagna. La Roma conta sulla sua esperienza, sulla spinta offensiva e sulla capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco per dare maggiore qualità alla fascia destra. Nelle prossime ore saranno programmati l’arrivo in Italia, le visite mediche e la successiva firma, ultimi step prima dell’ufficialità dell’operazione.

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