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Roma

Clamoroso Roma, salta Summerville: l’Al-Hilal ribalta tutto all’ultimo

L’esterno olandese sceglie l’Arabia Saudita dopo il sorpasso decisivo del club di Simone Inzaghi. Gasperini ora attende nuovi rinforzi sulle corsie offensive.

Lug 21, 20261 Lettura
Credit foto: Fotball-Magazine

La Roma vede svanire uno degli obiettivi principali del proprio mercato. Crysencio Summerville, a lungo vicino al trasferimento in giallorosso, vestirà invece la maglia dell’Al-Hilal. Il club saudita ha ribaltato una trattativa che sembrava ormai indirizzata verso la Capitale, convincendo sia il West Ham sia il calciatore grazie a un’offerta economica irrinunciabile.

Il sorpasso dell’Al-Hilal

La svolta è arrivata con la proposta da 80 milioni di euro presentata dall’Al-Hilal al West Ham, cifra nettamente superiore ai circa 50 milioni messi sul tavolo dalla Roma dopo giorni di contatti e negoziati. Un rilancio che ha cambiato completamente gli equilibri dell’operazione, permettendo al club allenato da Simone Inzaghi di assicurarsi l’esterno offensivo olandese.

Fino a poche ore prima, Summerville sembrava destinato a trasferirsi nella Capitale. L’attaccante aveva infatti espresso il proprio gradimento per il progetto romanista, arrivando anche ad accettare una riduzione dell’ingaggio fino a circa 4,2 milioni di euro pur di raggiungere la squadra di Gian Piero Gasperini. La Roma aveva persino organizzato un volo privato per Rotterdam, pronta a far svolgere al giocatore le visite mediche e definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

Le alternative per Gasperini

Il blitz dell’Al-Hilal ha però cambiato ogni scenario. Summerville proseguirà la propria carriera nella Saudi Pro League, con le visite mediche già programmate prima della firma ufficiale.

Per la Roma si tratta di una battuta d’arresto significativa sul mercato. Il club dovrà ora accelerare su altri profili per consegnare a Gasperini i due esterni offensivi richiesti. Al momento appare complicata la pista che porta ad Alejandro Garnacho, impegnato in una trattativa con l’Aston Villa. Restano invece monitorati i nomi di Diego Moreira, in forza allo Strasburgo, e di Antonio Nusa, talento offensivo del Lipsia, entrambi considerati possibili alternative per rinforzare le corsie d’attacco.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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