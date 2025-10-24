Roma, continua il periodo no in Europa, il Viktoria Plzen vince 2-1

La sconfitta di misura contro l’Inter non ha probabilmente dato la giusta scossa che serviva per partite come queste. Difesa giallorossa che si fa trovare ancora impreparata e gli ospiti ovviamente ne approfittano, mettendo a sicuro il risultato già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa la Roma inizia con un appiglio giusto e ottiene un calcio di rigore trasformato dal solito Dybala, che realizza così il suo 200° gol in carriera. Ma c’è poco da festeggiare, perché se in campionato continua comunque a rimanere tra i vertici della classifica, in Europa fa fatica e accusa il doppio impegno. Dopo la brutta sconfitta contro il Lione con errori di Dovbyk e Soulé dal dischetto, Gasperini deve iniziare a capire i suoi giocatori e fare delle scelte sicure, senza azzardare. Proprio nella partita di ieri sera, infatti, l’ex Atalanta ha schierato dal 1° minuto il polacco ventenne Ziółkowski, sostituito subito al 30° del primo tempo con El Shaarawy pronto a subentrare. Scelta incredibile, che però viene giustificata se si guardano poi le reti concesse agli avversari. Non è sicuramente l’inizio migliore per lui, ma sicuramente giocare in squadre importanti può mettere pressione al giocatore. Nonostante questo la Roma non riesce ad ingranare dopo il gol dell’argentino ed esce dall’Olimpico senza alcun punto, aumentando il numero di sconfitte in casa dopo quelle con Torino, Lione e Inter. Ha avuto passaggi a vuoto anche all’Atalanta il tecnico, che è stato acclamato quest’estate con tanta gioia, aumentando a dismisura il numero degli abbonati da parte dei tifosi.

La sfida contro il Sassuolo e le dichiarazioni di Ranieri

Adesso torna la ‘Serie A’, dove li aspetta il Sassuolo di Grosso e Berardi in programma domenica alle ore 15:00, non facile considerando il match in trasferta con i neroverdi che hanno già fatto male alla Lazio di Maurizio Sarri in questo inizio di campionato.

Ranieri ha già dichiarato di non affossare il tecnico nei primi momenti di difficoltà, ma questi passi falsi possono poi compromettere anche una stagione intera. Sicuramente non si parla di stagione compromessa, ma bisogna subito tornare in carreggiata perché altrimenti si rischia di entrare in un tunnel infinito e non uscirne per un bel po’. La Roma dopo l’esperienza dello scorso anno ne è consapevole e darà il 100% nella prossima sfida.