Roma, cos’è il seattlement agreement? La strategia romanista

La Roma dovrà tenere conto del seattlement agreement con l’UEFA

Quali sono i paletti imposti?

La missione dei giallorossi è difficile ma non impossibile da raggiungere. La squadra capitolina dovranno tener conto di diversi elementi importanti tra cui il costo della rosa ed il bilancio d’esercizio. Stando a quanto riporta il documento della federazione europea: “la Roma non può registrare nuovi giocatori sulla LISTA A per le competizioni UEFA a meno che il bilancio di questa lista non sia positivo”. Questo bilancio altro non è che la differenza tra il costo dei giocatori in uscita e quello in entrata. Per valutare il costo di un calciatore bisogna andare a vedere il suo stipendio lordo e l’ammortamento (costo del cartellino e oneri), in sostanza il valore residuo iscritto nel documento contabile. Il costo della rosa altro non è che la somma dei costi dei calciatori. Questo valore economico negativo di inizio stagione deve essere uguale – o inferiore – al costo della rosa iscritta alla fase ad eliminazione diretta.

La strategia romanista

I dirigenti della Roma dovranno liberare spazio per poter acquistare altri calciatori più funzionali all’asset tattico di Josè Mourinho stando attenti a non diminuire troppo il costo della rosa ad inizio anno perchè questo inficerà il secondo controllo UEFA, dovendo lavorare su paletti ancora più stringenti. I giallorossi devono, inoltre, cercare di migliorare il proprio bilancio d’esercizio in maniera che nel campionato 2025/2026 la somma della perdite d’esercizio non sia superiore a 60 milioni di euro. L’obiettivo, dunque, è quello di cedere quei giocatori (e liberare spazio) con un valore residuo basso ma ad un prezzo molto più alto, per generare una plusvalenza.

In conclusione: parole semplici e romanismo

La missione è quella di cedere giocatori e liberare spazio economico, sostituendo i partenti con altrettanti calciatori molto più performanti. L’allenatore in panchina vuole alzare il livello della rosa ma dovrà tener conto dei paletti imposti. Vincere aiuterebbe a monetizzare maggiormente ma non è fondamentale. La qualificazione in Champions League non avrebbe, di fatto, cambiato più di tanto il destino dietro le scrivanie quanto regalato ancora più entusiasmo anche se su questo capitolo i tifosi della Roma non hanno nulla da imparare.

