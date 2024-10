Roma, da Mourinho a Juric, il fallimento totale di un “progetto”

La Roma sta vivendo una delle crisi più profonde della sua recente storia calcistica. Un malessere che si è insinuato all’interno della società, della squadra, e soprattutto tra i tifosi, che da tempo non riescono a intravedere una luce chiara all’orizzonte. L’addio di José Mourinho e, successivamente, quello di Daniele De Rossi, due figure chiave che avevano il compito di incarnare il “progetto” della rinascita giallorossa, segna il crollo di un percorso che si è rivelato tanto ambizioso quanto, alla fine, fallimentare.

L’arrivo di José Mourinho alla guida della Roma era stato accolto con un entusiasmo che si era trasformato quasi in una devozione. Lo “Special One” non rappresentava solo un allenatore, ma un’idea, un simbolo. Il suo passato glorioso, caratterizzato da trofei e successi internazionali, aveva fatto sognare i tifosi romanisti, convinti che finalmente fosse giunto il momento di riscrivere la storia del club. Il primo segnale di speranza era arrivato con la vittoria della Conference League nel 2022, ma quell’exploit si è rivelato essere un fuoco di paglia. Le aspettative sono cresciute, ma la stagione successiva ha portato solo amarezze. Infortuni, decisioni tattiche discutibili, e un gruppo di giocatori che, probabilmente, non era all’altezza delle idee del tecnico portoghese. La Roma ha vissuto di alti e bassi, con prestazioni altalenanti, e la sensazione che la squadra non fosse in grado di sostenere un progetto a lungo termine. Mourinho, con il suo carisma e il suo modo di fare diretto, non è riuscito a salvare una stagione deludente. Dopo mesi di tensioni, il divorzio è stato inevitabile.

Con l’addio di Mourinho, è iniziata, seppur troppo breve, l’era Daniele De Rossi. L’ex capitano, figura amatissima dalla tifoseria, ha tentato di dare continuità a quel “progetto” che sembrava, ormai, destinato al naufragio. La sua visione era chiara: ripartire dall’identità romana, dalla grinta e dal senso di appartenenza che per decenni avevano caratterizzato la Roma. Tuttavia, nonostante il cuore e la passione, il tempo concesso a De Rossi è stato limitato. I risultati, ancora una volta, non sono arrivati e la pressione ha fatto il resto. In pochi mesi, anche lui è stato travolto dal ciclone mediatico e dirigenziale che non ha lasciato scampo.

L’approdo di Ivan Juric sulla panchina giallorossa ha segnato il definitivo azzeramento del concetto di “progetto”. Con l’allenatore croato si è assistito a un vero e proprio cambio di rotta: la Roma ha abbandonato l’idea di costruire un futuro su basi solide e si è invece concentrata su una gestione immediata, quasi d’emergenza. Juric, noto per il suo stile di gioco aggressivo e pragmatico, è stato chiamato per portare risultati nell’immediato, anche a costo di sacrificare l’estetica e la pianificazione a lungo termine. Sotto la sua guida, i giallorossi hanno adottato un approccio meno raffinato ma più concreto, puntando sulla fisicità e sull’intensità, elementi cardine della filosofia di Juric. Tuttavia, i risultati non sono arrivati e questo cambio di mentalità ha fatto storcere il naso a molti. Tifosi e osservatori si sono trovati di fronte a una Roma che, per necessità, ha dovuto mettere da parte qualsiasi velleità di “progetto” per cercare di tamponare una situazione sportiva e societaria ormai al collasso.

L’era di Mourinho, e successivamente quella di De Rossi, dovevano rappresentare una nuova pagina nella storia della Roma. Un capitolo in cui la parola “progetto” assumeva un valore centrale, in cui si immaginava un percorso di crescita, sviluppo e, infine, successo. Ma gli eventi degli ultimi mesi hanno dimostrato quanto fragile fosse quella costruzione. Con Juric, la Roma ha scelto di abbandonare quel sogno. La sua figura incarna il bisogno di sopravvivere nel presente, a discapito del futuro. Il progetto, nella sua accezione più romantica e ottimista, è stato spazzato via, lasciando spazio a una realtà più cruda: la necessità di ottenere punti, evitare il tracollo, e cercare, se possibile, di ritrovare un’identità che, al momento, sembra smarrita. Cosa rimane? Un club che fatica a riconoscersi, una tifoseria disillusa e una società che, al momento, naviga nel buio, ma la domanda che molti si pongono è: quale futuro attende i giallorossi? La crisi della Roma è, a tutti gli effetti, una crisi di identità. Quella parola, “progetto”, che aveva acceso gli animi, è stata cancellata. Ora resta solo la sfida di rimettere insieme i pezzi, sperando che, in un futuro non troppo lontano, si possa tornare a parlare di ambizioni e non solo di sopravvivenza.