Roma: Da Totti a Florenzi, quali benefici porterà la “decapitalizzazione”?

Partiamo da quella maschera bianca circondata da un cappuccio rosso, prendere in ostaggio la zecca di Stato non è per tutti. La linea sottile che parte da Roma ed arriva a Valencia è stata la serie televisiva “La Casa de Papel” e proprio in onore dell’arte spagnola viene presentato Alessandro Florenzi al Mestalla. Partita d’esordio bagnata di applausi scroscianti, con i complimenti dei tifosi e la consacrazione a “colpaccio invernale”. Tornando nella capitale nostrana, da anni si cerca di estirpare quel romanismo che, se non accompagnato da buone skills, rischia di diventare una zavorra per il cammino dei giallorossi.

La società ha prima modificato lo stemma, simbolo dei tifosi, per questioni di marketing e di internazionalizzazione, per poi passare al mancato rinnovo dei contratti di Totti e De Rossi. Per completare l’opera si è mandato in prestito uno degli ultimi romani in rosa. Non saremo noi a dirvi se sono state scelte corrette ed oculate o frettolose, il campo darà la risposta. Prima di Pallotta, d’altronde, il simbolo cambiò nove volte e solo Dino Viola ebbe il coraggio di elidere “ASR” per dare spazio ad un lupo stilizzato.

Totti e De Rossi erano obsoleti per il nuovo progetto dei capitolini e Florenzi, al momento, era la quarta scelta per il tecnico Fonseca. Se questa “decapitalizzazione” sia produttiva lo scopriremo con il tempo, rimane ancora uno dei figli della Sud: Lorenzo Pellegrini. Dopo l’exploit di inizio stagione, la pressione è tutta sulle sue spalle (i paragoni con Giannini sembrano ancora troppo prematuri) e ciò ne sta inficiando sul rendimento. A questo punto bisogna decidere se forgiare un’armata in grado di dare filo da torcere ai top club o se re-investire sulla mentalità filo-basca che rischia di rimanere fine a se stessa.