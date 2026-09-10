Roma, debutto Champions a Istanbul: storia e precedenti contro il Fenerbahce

La Roma guidata da Gian Piero Gasperini è pronta per l’esordio in Champions League, la sfida contro il Fenerbahce è il giusto compromesso per riassaporare la competizione più prestigiosa d’Europa. Il nuovo format regala diverse opportunità alla compagine giallorossa ma le insidie sono dietro l’angolo. Nulla deve essere lasciato al caso, soprattutto in trasferta. Istanbul è già in fermento per una delle sfide più attese di questo inizio stagione.

Il primo incontro tra le due squadre

Questo match non sarà un inedito al cento per cento; le due compagini si sono già affrontate il 19 agosto del 2014 durante la presentazione della squadra di fronte ai suoi tifosi allo Stadio Olimpico di Roma. “Un secondo posto non placa la fame di vittoria. Tutti insieme prendiamoci la gloria!”, recitava così uno striscione sugli spalti e proprio con questa verve i capitolini riuscirono a disputare un buon campionato arrivando al secondo posto, arrivando a qualificarsi per la successiva Champions League. La gara è stata divertente con la marcatura iniziale di Francesco Totti su calcio di rigore al 25’, i turchi riuscirono ad agguantare il pareggio con Alves al 32’ per poi ribaltare con Kuyt (rigore segnato al 51’) e Sow al 57’. La spinta dei sostenitori è stata fondamentale per pareggiare i conti con la doppietta di Mattia Destro che ha lasciato con l’amaro in bocca la squadra ospite.



I precedenti contro le squadre turche

La Roma ha già affrontato altre squadre turche nel corso della sua storia. La prima nella stagione 1969/1970 nel doppio confronto contro il Gotzepe nella gara valida per i quarti di finale della Coppa delle Coppe (2 a 0 per i giallorossi all’andata e 0 a 0 al ritorno). Nel 1992/1993 in Coppa Uefa (i capitolini vinsero 3 a 1 in casa e rimediarono una sconfitta ad Istanbul per 3 a 2) nel 2001/2002 le partite contro il Galatasaray in Champions League (entrambi gli incontri finirono 1 a 1). L’ultimo incontro risale alla stagione 2003/2004 in Coppa Uefa contro Gaziantespor (1 a 0 in Turchia per i padroni di casa e vittoria all’Olimpico per la Roma con un secco 2 a 0).

I tifosi hanno giocato un ruolo fondamentale in questi incontri e nel match di questa sera sono attesi circa 2300 sostenitori al seguito della squadra. Comincia l’avventura della Roma in Champions League.