Roma-Dybala: accordo totale, manca solo l’annuncio ufficiale

La Roma e Paulo Dybala proseguiranno insieme. Dopo una lunga fase di confronti e negoziazioni, il club giallorosso e l’attaccante argentino hanno trovato l’accordo definitivo per il rinnovo del contratto. L’intesa è stata raggiunta sotto ogni aspetto e resta ora soltanto da attendere il comunicato ufficiale della società.

La trattativa, portata avanti nelle ultime settimane con continui contatti tra le parti, si è conclusa positivamente. Secondo quanto riportato dal canale WhatsApp del giornalista Fabrizio Romano, la documentazione relativa al rinnovo è ormai definita e l’operazione può considerarsi completata.

Per la Roma, si tratta di una conferma di grande valore tecnico e strategico. Dybala continuerà a rappresentare uno dei punti di riferimento della squadra di Gasperini, garantendo qualità, esperienza e leadership in vista dei prossimi impegni stagionali. Salvo sorprese dell’ultima ora, l’unico passaggio ancora mancante è l’annuncio ufficiale del club, che sancirà definitivamente il prolungamento del rapporto tra le parti.