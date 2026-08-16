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Roma

Roma, Dybala incanta ma non basta: il Dortmund rimonta 2-2

La Joya firma un gol e un assist per Cristante, ma Ryerson e Guirassy completano la rimonta del Borussia. Nella ripresa debutto per Molina.

Ago 16, 20261 Lettura
23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)

La Roma pareggia 2-2 contro il Borussia Dortmund nell’amichevole di prestigio disputata al Westfalenstadion. La squadra di Gian Piero Gasperini parte fortissimo e vola sul doppio vantaggio trascinata da uno straordinario Paulo Dybala, protagonista con un gol e un assist. I tedeschi reagiscono però prima dell’intervallo con Ryerson e Guirassy, riportando la sfida in equilibrio. Nella ripresa spazio anche all’esordio in giallorosso di Molina, arrivato dall’Atletico Madrid.

Dybala accende subito la Roma

L’avvio dei giallorossi è travolgente. Bastano quattro minuti a Dybala per sbloccare la partita: l’argentino avvia l’azione e poi raccoglie l’assist di Mancini, battendo il portiere con un preciso sinistro rasoterra. Al 9’ la Joya torna protagonista, questa volta dalla bandierina: il suo corner trova Cristante, che di testa firma il 2-0.

Il Dortmund, però, reagisce immediatamente. Al 12’ Ryerson approfitta di una fase difensiva troppo passiva della Roma e riapre la gara. I tedeschi aumentano la pressione e al 28’ trovano anche il pareggio con Guirassy, che manda le squadre negli spogliatoi sul 2-2.

Debutta Molina, Castro sfiora il gol vittoria

Nella ripresa i ritmi si abbassano e Gasperini sfrutta l’amichevole per effettuare diversi esperimenti. L’attenzione è soprattutto sul debutto di Molina, nuovo rinforzo arrivato dall’Atletico Madrid, che colleziona così i primi minuti con la maglia giallorossa.

La Roma prova comunque a riportarsi avanti e nel finale Castro va vicino al gol della vittoria, senza riuscire a concretizzare. Al Westfalenstadion termina quindi Borussia Dortmund-Roma 2-2: un test che lascia buone indicazioni a Gasperini soprattutto per la qualità mostrata in fase offensiva, con un Dybala già brillante, ma anche qualche aspetto da sistemare nella tenuta difensiva.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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