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Roma

Roma, è fatta per Rodrigo Mora! Oggi lo sbarco nella capitale. Le cifre

I giallorossi sbloccano la trattativa per il talento portoghese classe 2007: operazione da 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Visite mediche e firma dopo lo sbarco a Roma.

Ago 18, 20261 Lettura
Credit foto: Fotball-Magazine

La Roma piazza il colpo Rodrigo Mora e porta nella Capitale uno dei giovani più interessanti del calcio portoghese. Dopo giorni di trattative e una fase di stallo con il Porto, i giallorossi hanno raggiunto l’intesa per il trequartista classe 2007. L’accordo prevede 25 milioni di euro di parte fissa e il 50% sulla futura rivendita destinato al club portoghese. Mora è atteso a Roma nella giornata di oggi per completare l’iter che precederà la firma sul contratto.

L’accordo con il Porto

La svolta è arrivata dopo una trattativa complicata dalle elevate richieste iniziali del Porto, che per il proprio gioiello era partito da una valutazione vicina ai 50 milioni di euro. La Roma è riuscita a ridurre sensibilmente l’esborso immediato, lasciando però ai lusitani una percentuale importante su un’eventuale futura cessione.

Nell’intesa sarebbe stata prevista anche una clausola che permetterà alla Roma di acquisire successivamente il 100% dei diritti economici sul giocatore, elemento che potrebbe diventare particolarmente significativo in caso di crescita del valore di Mora.

Mora atteso a Roma

Il Porto ha dato il via libera alla partenza del giovane trequartista, che può così raggiungere l’Italia e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura. L’arrivo di Rodrigo Mora nella Capitale è previsto oggi: il portoghese sarà quindi sottoposto alle consuete visite mediche, ultimo passaggio prima della firma.

Per la Roma si tratta di un investimento rivolto al presente ma soprattutto al futuro. Tecnica, qualità tra le linee e margini di crescita fanno di Rodrigo Mora un profilo sul quale il club giallorosso ha deciso di puntare con convinzione, superando una trattativa inizialmente resa complessa dalla distanza tra domanda e offerta.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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