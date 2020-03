Roma: Edin Dzeko e Nicola Kalinic, un destino già scritto

Era l’alba del 3 Marzo di quattro primavere fa quando l’allora tecnico della Roma, Luciano Spalletti, elogiava il suo centravanti (Edin Dzeko) ma complimentandosi apertamente con la Fiorentina (squadra per cui l’allenatore di Certaldo faceva il tifo da bambino) per l’acquisto di Kalinic. Da quel preciso momento il bosniaco si caricò sulle spalle la responsabilità del reparto offensivo capitolino mettendo nel mirino proprio l’ex attaccante viola. Quella stagione si concluse con 39 centri per il numero 9 giallo-rosso e solamente 20 reti per il croato, da allora le due carriere iniziano a prendere pieghe molto diverse:

Edin continuerà a siglare gol importanti nella capitale mentre Nikola girerà tra Milano e Madrid in cerca di fortuna. I movimenti, Dzeko, li conosceva benissimo già da allora anche perchè è un attaccante moderno che, forse, avrebbe avuto più fortuna come seconda punta. Kalinic segnerà solamente 10 reti in 2 anni con la maglia del Milan e dell’Atletico Madrid e vivrà la sua parabola discendente; l’esplosione in Toscana lascerà spazio alla delusione ed alla concezione di essere un attaccante limitato psicologicamente. Spalletti, però, parlava con cognizione di causa, quattro anni fa Kalinic riusciva a trascinarsi dietro interi reparti difensivi riuscendo a timbrare il cartellino con una cattiveria incredibile mente Dzeko aveva bisogno di una spinta emotiva in più. Proprio quella spinta lo ha portato a diventare il giocatore più prezioso dell’Olimpico riuscendo a segnare 53 centri in 3 anni.

Mai nella storia recente, la Roma aveva avuto un centravanti di questo calibro, degno di essere paragonato a Pruzzo o Batistuta. Le sirene di mercato non lo hanno distratto dalla sua professionalità e per questo è entrato nel cuore dei tifosi. Nell’estate del 2019 i loro destini si intrecciano e si incontrano nella capitale, Nikola cerca riscatto a Roma, proprio quella Roma dove gioca Dzeko. I ruoli si sono invertiti e le parole di Spalletti iniziano ad avere un filo conduttore ed un obiettivo ben definito: rinvigorire il bosniaco. La doppietta nell’ultimo week end non cancella le passate prestazioni incolore del centravanti di Salona ma, forse, potrà confermarsi come un’ottima alternativa.

In nazionale, nonostante, i 15 gol non è mai stato considerato al centro di un progetto dove il titolare in discusso era un certo Mandzukic. La domanda che, a questo punto, si pongono in molti è: “possono giocare insieme?”. La risposta è, ovviamente, affermativa perchè Dzeko ha i numeri ed i movimenti da seconda punta mentre Kalinic è, sulla carta, un attaccante di peso; il problema concerne le alternative perchè qualora giocassero insieme ed avessero delle defezioni sarebbe un problema non da poco per mister Fonseca. Si proseguirà, verosimilmente, con il cigno di Sarajevo titolare ed il croato pronto a sostituirlo.