Roma: Fonseca si gode Pau Lopez. Quando la classe è al servizio dei pali

La vittoria della Coppa dalle grande orecchie da parte di un ex come Alisson ha suscitato diversi malumori e malcontenti tra la compagine giallorossa. Difficile trovare un estremo difensore in grado di spostare gli equilibri come veniva fatto dal brasiliano. Dopo la campagna acquisti, non faraonica, ma ben oculata chi lavora alle pendici del Fiume Tevere ha optato per acquistare un certo Pau Lopez.

La saracinesca spagnola viene valutato 26 milioni ed aveva fatto intravedere buone cose sia all’Espanyol che al Betis Siviglia. La Roma lo acquista per 23 milioni e la sua agilità è la skill migliore. 19 partite su 19 da titolare, senza mai essere sostituito. E’ riuscito a mantenere la sua porta inviolata per ben 4 volte e subisce, in media, 1 gol a partita. Nelle uscite ha la massima efficacia, riuscendo ad essere determinante il 100% delle volte.

Sembra una pantera, perchè il suo carattere mite non farebbe mai immaginare la determinazione con cui evita di subire reti e riesce, con la sua leadership, a trascinare l’intero reparto difensivo. 72 % di parate è un dato che fa riflettere su quanto sia stato importante il suo acquisto. Anche per ciò che concerne i palloni alti, ha una percentuale mostruosa: 100% di riuscita. Da migliorare, solamente, i rinvii (48% vanno a destinazione) ed i rigori parati (0 su 6). L’esser mancino gli regala quel brio in più che solo i fuoriclasse hanno…