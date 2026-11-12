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TRNAVA, SLOVAKIA - JUNE 17: Niccolo Pisilli of Italy celebrates after scoring their first side goal during the UEFA European Under-21 Championship 2025 Group Stage match between Spain and Italy at A. Malatinsky Stadium on June 17, 2025 in Trnava, Slovakia. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma, i giocatori in Nazionale: Nations League, qualificazioni e amichevoli

Nov 12, 20262 Lettura

Il campionato è fermo per la sosta delle nazionali e la Roma guidata da Gian Piero Gasperini sta ricaricando le pile in vista del continuo stagionale. Se in Europa le prestazioni ed i risultati sono divergenti, in Serie A non si può dire lo stesso. La prepotenza tattica dei giallorossi viene espressa a dovere dai giocatori in campo e le zone nobili della classifica certificano il buon lavoro dei giallorossi. In tredici non metteranno piede a Trigoria fino alla fine di queste gare con impegni ed importanza diverse.

L’Europa per la Nations League
In cinque saranno impegnati nella UEFA Nations League, alcuni proprio dal 12 novembre. Ghilardi e Pisilli giocheranno con l’Italia le partite contro la Francia a Milano ed i Belgio a Bruxelles per regalare la speranza di una qualificazione al prossimo turno. Stessa sorte per il difensore centrale Koulierakis, che con la sua Grecia affronterà l’Olanda di Donyel Malen e la Serbia. Gli Orange giocheranno, inoltre, contro la Germania. Chiude il capitolo europeo Rodrigo Mora che scenderà in campo con la maglia del Portogallo per affrontare la Danimarca ed il Galles.

MUNICH, GERMANY – JULY 02: Donyell Malen of the Netherlands celebrates scoring his team’s second goal with teammate Cody Gakpo during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between Romania and Netherlands at Munich Football Arena on July 02, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images)



In vista della Coppa d’Africa 2027
Evan Ndicka sarà impegnato per la qualificazione della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. Per gli ivoriani questa competizione è molto importante e vorrebbero apporre il proprio nome sulla coppa nel 2027. Il difensore centrale è uno dei punti di riferimento della nazionale africana e vorrà ben figurare.

LEVERKUSEN, GERMANY – MAY 09: Evan Ndicka of AS Roma challenges for the ball with Adam Hlozek of Bayer Leverkusen during the UEFA Europa League 2023/24 Semi-Final second leg match between Bayer 04 Leverkusen and AS Roma at BayArena on May 09, 2024 in Leverkusen, Germany. (Photo by Boris Streubel – UEFA/UEFA via Getty Images)



Le amichevoli durante la sosta

Chi potrà scendere in campo con una maggiore leggerezza agonistica sono i ragazzi sudamericani. Il Brasile di Wesley giocherà contro il Giappone ed il Singapore mentre il gruppo degli argentini (Balerdi, Castro e Soulè) scenderanno sul terreno di gioco per affrontare l’Uruguay e Costa Rica. Da valutare il solito problema con il fuso orario, un viaggio lungo che solitamente non fa rendere al top subito dopo il rientro nel Bel Paese. La Colombia ha convocato Vasquez per le due sfide contro il Cile. Una piccola parentesi per De Marzi, chiamato dall’Under 20 degli Stati Uniti d’America per le partite contro il Giappone Under 20 e la Colombia Under 20, e per Lulli, impegnato con la maglia dell’Italia Under 21 per il match contro la Francia Under 21 ed il Belgio Under 21.

ROME, ITALY – OCTOBER 14: Wesley of AS Roma is challenged by Vinicius Junior of Real Madrid during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between AS Roma and Real Madrid C.F. at Stadio Olimpico on October 14, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images)

 

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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