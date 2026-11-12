Roma, i giocatori in Nazionale: Nations League, qualificazioni e amichevoli

Il campionato è fermo per la sosta delle nazionali e la Roma guidata da Gian Piero Gasperini sta ricaricando le pile in vista del continuo stagionale. Se in Europa le prestazioni ed i risultati sono divergenti, in Serie A non si può dire lo stesso. La prepotenza tattica dei giallorossi viene espressa a dovere dai giocatori in campo e le zone nobili della classifica certificano il buon lavoro dei giallorossi. In tredici non metteranno piede a Trigoria fino alla fine di queste gare con impegni ed importanza diverse.



L’Europa per la Nations League

In cinque saranno impegnati nella UEFA Nations League, alcuni proprio dal 12 novembre. Ghilardi e Pisilli giocheranno con l’Italia le partite contro la Francia a Milano ed i Belgio a Bruxelles per regalare la speranza di una qualificazione al prossimo turno. Stessa sorte per il difensore centrale Koulierakis, che con la sua Grecia affronterà l’Olanda di Donyel Malen e la Serbia. Gli Orange giocheranno, inoltre, contro la Germania. Chiude il capitolo europeo Rodrigo Mora che scenderà in campo con la maglia del Portogallo per affrontare la Danimarca ed il Galles.





In vista della Coppa d’Africa 2027

Evan Ndicka sarà impegnato per la qualificazione della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. Per gli ivoriani questa competizione è molto importante e vorrebbero apporre il proprio nome sulla coppa nel 2027. Il difensore centrale è uno dei punti di riferimento della nazionale africana e vorrà ben figurare.





Le amichevoli durante la sosta

Chi potrà scendere in campo con una maggiore leggerezza agonistica sono i ragazzi sudamericani. Il Brasile di Wesley giocherà contro il Giappone ed il Singapore mentre il gruppo degli argentini (Balerdi, Castro e Soulè) scenderanno sul terreno di gioco per affrontare l’Uruguay e Costa Rica. Da valutare il solito problema con il fuso orario, un viaggio lungo che solitamente non fa rendere al top subito dopo il rientro nel Bel Paese. La Colombia ha convocato Vasquez per le due sfide contro il Cile. Una piccola parentesi per De Marzi, chiamato dall’Under 20 degli Stati Uniti d’America per le partite contro il Giappone Under 20 e la Colombia Under 20, e per Lulli, impegnato con la maglia dell’Italia Under 21 per il match contro la Francia Under 21 ed il Belgio Under 21.