Roma, idea Gudmundsson per l’attacco: sfida all’Inter per Bonny!

La stagione della Roma che si è appena conlcusa è stata sicuramente un’annata a due facce. Dopo una prima parte dell’anno deludente, che ha poratato all’esonero prima di Daniele De Rossi e poi di Ivan Juric, con i giallorossi che occupavano le zone basse della classifica, la seconda parte dell’anno con l’arrivo di Claudio Ranieri in versione salvatore della patria, ha visto la Roma essere protagonista di una vera e propria rimonta fino a sfiorare la zona Champions, mancata per un solo punto di distacco dalla Juventus quarta in classifica e con un ritmo che nel solo girone di ritorno ha eguagliato se non superato quello di Napoli e Inter.

Con l’arrivo di Giampiero Gasperini dall’Atalanta, la famiglia Friedkin vuole dare vita a un nuovo progetto tecnico che veda la squadra crescere anno dopo anno per tornare finalemte nell’Europa che conta ed essere competitiva per le prime posizioni in campionato.

Per fare ciò la dirigenza si sta già muovendo sul mercato per rinforzare l’organico a cominciare dall’attacco. Il reparto offensivo giallorosso non manca certamente di talento, ma nella stagione appena terminata si è notata la fatica nel creare e nel realizzare. Per questo si sta cercando un profilo di livello che possa aggiungere dei goal a quelli di Dovbik. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Direttore Tecncico della Roma Ghisolfi starrebbe sondando il nome di Albert Gudmundsson.

Finalndese, 28 anni compiuti proprio ieri 15 giugno, Gudmundsson si è trasferito alla Fiorentina la scorsa estate dal Genoa, con cui aveva realizzato 16 reti e 8 assist in maglia rossoblu, facendo parlare subito di sé. Approdato alla corte di Palladino in mezzo a tanto entusiasmo, la stagione del classe ’97 è stata al di sotto della aspettative, con soli 8 goal realizzati e 3 assist in 33 presenze, complici anche alcune vicende personali che lo hanno sicuramente distratto.

Dopo aver sborsato 6 milioni la scorsa estate per il prestito, la Fiorentina non ha ancora versato i 17 milioni di euro per il riscatto. Questo stallo è dovuto a una vicenda giudiziaria che vede coinvolto il giocatore nel suo paese. Come ricorda Sport Mediaset, Gudmudsson è imputato in un processo per cattiva condotta sessuale. In attesa della sentenza defintiva che ci sarà ad ottobre, il calciatore è stato assolto nei primi due gradi di giudizio.

Questa situazione di incertezza fa sì che il club viola, pur essendo ancora interessato ad acquistare il giocatore a titolo defintivo, voglia trovare una formula che permetta una via d’uscita nel caso in cui Gudmundsson venisse condannato. In questo stallo si sono inserite altre squadre, fra cui la Roma.

Ghisolfi, stando al Corriere, non ha ancora avuto contatti con la dirigenza del Genoa, ma starebbe sondando una strategia per compiere l’affare. Per le stesse ragioni della Fiorentina, anche il club giallorosso vede nel prestito con obbligo di riscatto la soluzione più adeguata. Il giocatore viene valutato 20 milioni, ma la Roma starebbe pensando di inserire Shomurodov come contropartita per abbassare il costo del cartellino e procedere poi al riscatto la prossima estate. L’Uzbeko, che nel capoluogo ligure ha trovato la magia che lo ha messo in mostra, ha appena rinnovato con la Roma fino al 2027 e potrebbe essere la pedina giusta per Viera, che deve rimpiazzare Pinamonti, nel frattempo tornato al Sassuolo.

La trattativa deve ancora nascere e gli scenari sono ancora tutti da vedere, ma sembrano esserci le giuste premesse affinchè il finlandese approdi nella Capitale.

Stando a quanto riferito da Fantacalcio, sul taccuino del Ds Giallorosso ci sarebbe anche il nome di Ange-Yoan Bonny, autore di 6 goal e 4 assist la scorsa stagione con la maglia del Parma, per il quale il club chiede 25 milioni di euro. Su di lui è molto forte l’interesse dell’Inter, con tanto di duello di mercato in vista.