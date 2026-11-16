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ROME, ITALY - OCTOBER 14: Donyell Malen of AS Roma celebrates scoring his teams third goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between AS Roma and Real Madrid C.F. at Stadio Olimpico on October 14, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma, il ricordo dolcissimo della sfida con il Parma: quel 17 giugno 2001 che regalò il terzo scudetto

Nov 16, 20261 Lettura

La sosta del campionato volge al termine e tornano i campionati. La Roma guidata da Gian Piero Gasperini affronterà il Parma all’Ennio Tardini. I giallorossi hanno dalla loro una striscia positiva spaventosa, un cammino esaltante che gli permette di stare nei vagoni in testa del treno scudetto. Questo incontro non può non far riemergere dei ricordi romantici a tutti i tifosi romasti.

Il 17 giugno del 2001 la Roma decise di scrivere la storia tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, proprio contro i crociati. La maglia giallorossa da una parte e quella giallo e blu dall’altra che tanto piace ai nostalgici degli anni duemila. Al diciannovesimo gli equilibri si rompono con la rete di Francesco Totti che toglie la ragnatela dell’incrocio dei pali difeso da un certo Gigi Buffon. L’assist di Vincent Candela condisce i ricordi capitolini. Al quarantesimo Batistuta prova a raddoppiare ma il portiere degli emiliani si fa trovare pronto, Montella sulla ribattuta segna il 2 a 0 esultando con l’aereoplanino. Per assistere alla mitraglia di Batigol bisognerà attendere fino al settantottesimo, quando il bomber argentino cala il tris. Quattro minuti più tardi Marco Di Vaio segna il gol della bandiera e poco dopo la gara viene interrotta per tredici minuti a causa di una pacifica invasione di campo. Il terzo scudetto della Roma, la gioia dei tifosi e la festa per la città. Quando la Roma gioca contro il Parma la mente dei sostenitori giallorossi va sempre a quel giorno.

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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