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Roma

Roma, il Sunderland punta Soulé: pronta l’offerta, fissato il prezzo

Florent Ghisolfi torna sulle tracce dell’attaccante argentino: i giallorossi valutano la cessione solo davanti a un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Lug 8, 20261 Lettura
ROME, ITALY - OCTOBER 02: Matias Soule of AS Roma warms up prior to the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 match between AS Roma and LOSC Lille at Stadio Olimpico on October 02, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il futuro di Matías Soulé potrebbe presto tingersi di Premier League. L’attaccante argentino è finito nel mirino del Sunderland, club deciso ad accelerare nelle prossime ore per provare a convincere la Roma a lasciar partire uno dei suoi giovani talenti. A guidare l’operazione è Florent Ghisolfi, oggi direttore sportivo della società inglese e protagonista dell’arrivo del classe 2003 nella Capitale durante la sua esperienza a Trigoria.

Ghisolfi ci prova, la Roma detta le condizioni

I primi contatti tra Sunderland e Roma sono già stati avviati con l’obiettivo di verificare la fattibilità dell’operazione. L’interesse del club inglese è concreto e nelle prossime ore potrebbe arrivare una prima proposta ufficiale. La dirigenza giallorossa, però, non intende fare sconti e ha fissato il valore del cartellino di Soulé tra i 35 e i 40 milioni di euro. Soltanto di fronte a un’offerta in questa fascia la Roma valuterà seriamente una cessione. Un’eventuale partenza garantirebbe infatti una plusvalenza significativa, fondamentale per rispettare i parametri del Settlement Agreement con la UEFA e aumentare le risorse a disposizione per il mercato in entrata. Anche il gradimento del giocatore potrebbe favorire la trattativa: la Premier League rappresenta da tempo una destinazione particolarmente apprezzata dall’argentino, che vedrebbe nel trasferimento al Sunderland un’importante occasione di crescita professionale.

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