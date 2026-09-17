Roma-Inter, c’è un dato che fa impressione: i giallorossi non ci riescono da dieci anni

Dieci anni. Nel calcio significa praticamente un’altra epoca. Era il 2 ottobre 2016 quando la Roma riuscì per l’ultima volta a battere l’Inter all’Olimpico in Serie A. Finì 2-1, con Luciano Spalletti sulla panchina giallorossa e Frank de Boer alla guida dei nerazzurri. Da quella sera, qualcosa si è inceppato. L’Inter ha trasformato progressivamente l’Olimpico in uno dei suoi terreni preferiti e sabato Gian Piero Gasperini proverà a spezzare una serie che dura ormai da un decennio. E difficilmente avrebbe potuto scegliere un momento più importante per provarci.

Otto trasferte senza perdere

I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra cosa la dimensione del tabù. Dopo quel 2-1 del 2016, l’Inter è rimasta imbattuta nelle successive otto trasferte di Serie A contro la Roma, raccogliendo cinque vittorie e tre pareggi. Ancora più significativo il dato recente: i nerazzurri hanno vinto le ultime quattro partite di campionato giocate all’Olimpico contro i giallorossi.

Una sequenza che sabato potrebbe diventare addirittura storica. L’Inter non è infatti mai riuscita a raggiungere nove trasferte consecutive senza sconfitte contro la Roma in Serie A. La squadra di Gasperini ha quindi due possibilità: interrompere il tabù oppure consegnare ai nerazzurri un nuovo record nella storia della sfida.

Stavolta la Roma arriva in condizioni diverse

C’è però una differenza sostanziale rispetto alle ultime stagioni. Questa volta la Roma non arriva allo scontro diretto inseguendo. Roma e Inter sono le uniche squadre ancora a punteggio pieno dopo quattro giornate, entrambe con 12 punti. Sabato alle 18 l’Olimpico ospiterà quindi un vero confronto per il primo posto.

I giallorossi hanno battuto nell’ordine i propri primi quattro avversari e a Torino hanno confermato la crescita di una squadra che comincia ad avere sempre più chiaramente l’identità del proprio allenatore. Gasperini, però, non vuole accelerare i tempi. Sul tema Scudetto continua a parlare soprattutto di costruzione e percorso, rimandando valutazioni più profonde a una fase più avanzata del campionato. Contro l’Inter arriverà comunque il test più significativo.

Gasperini e quella sconfitta che cambiò la Roma

C’è anche un particolare che rende la partita ancora più interessante. Gasperini ha raccontato che proprio una pesante sconfitta contro l’Inter nella passata stagione rappresentò uno dei momenti di svolta della sua Roma. Secondo il tecnico, da quel risultato iniziò una crescita non soltanto sul piano dei risultati, ma anche sotto l’aspetto della mentalità e dei comportamenti della squadra. Ora considera l’Inter il riferimento con il quale misurare il livello raggiunto dai giallorossi.

Sabato avrà la risposta più concreta. La Roma dovrebbe affidarsi ancora alla qualità di Paulo Dybala e Donyell Malen, mentre Ndicka e Wesley sono rientrati regolarmente in gruppo. Da valutare Hermoso, alle prese con una leggera contusione alla caviglia: Balerdi è pronto nel caso Gasperini decidesse di non rischiare lo spagnolo dall’inizio.

L’Inter arriva senza Calhanoglu

Anche Chivu deve fare i conti con qualche problema. L’assenza più pesante è quella di Hakan Calhanoglu, fermato da un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. Il centrocampista turco non sarà disponibile all’Olimpico e dovrebbe rientrare soltanto dopo la sosta per le nazionali.

L’Inter ha però già dimostrato di saper reagire alle difficoltà. Contro l’Udinese era finita sotto 0-2 prima di ribaltare completamente la partita e vincere 5-3, conservando così il primato insieme alla Roma. È probabilmente questo l’aspetto che rende il confronto ancora più interessante: due squadre che arrivano allo stesso punto della classifica percorrendo strade differenti.

Dieci anni dopo, l’Olimpico ci riprova

Roma-Inter non assegnerà lo Scudetto. Siamo appena alla quinta giornata e qualsiasi conclusione sarebbe prematura. Ma per la Roma questa partita può significare qualcosa in più dei tre punti. Può rappresentare la possibilità di battere finalmente l’Inter all’Olimpico dopo dieci anni, cancellare una delle serie più sorprendenti degli ultimi campionati e dimostrare che la crescita raccontata da Gasperini ha raggiunto un livello ulteriore.

L’ultima volta c’erano Spalletti e De Boer. Dieci anni dopo ci sono Gasperini e Chivu, due squadre a punteggio pieno e un Olimpico che aspetta di capire se quel tabù sia finalmente arrivato alla fine.