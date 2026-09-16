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Serie A

Roma-Inter: ecco l’arbitro del big match che vale la vetta. Tutte le designazioni

Set 16, 20261 Lettura

L’AIA ha ufficializzato le designazioni per la quinta giornata di Serie A e ha affidato a Davide Massa il big match in programma sabato 19 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico. La designazione è stata riportata oggi sia da Sky Sport sia dalla Gazzetta dello Sport. Una scelta particolarmente importante considerando il momento delle due squadre.

Roma e Inter arrivano da capolista

Dopo quattro giornate Inter e Roma comandano la Serie A con 12 punti, frutto di quattro vittorie in altrettante partite.  Gasperini ha costruito una Roma aggressiva e ricca di alternative offensive. Chivu ha invece mantenuto l’Inter ai vertici, mostrando soprattutto una straordinaria capacità di reagire nei momenti complicati. Il 5-3 in rimonta contro l’Udinese ne è stata l’ultima dimostrazione. Sabato una delle due serie perfette potrebbe interrompersi.

Massa per la partita più attesa

La scelta di Massa inevitabilmente attirerà grande attenzione nei giorni che precedono l’incontro. Roma-Inter rappresenta infatti il primo vero scontro diretto al vertice della stagione. Non potrà decidere il campionato, considerando che siamo appena alla quinta giornata, ma potrà fornire indicazioni importanti sulla consistenza delle due squadre.

Gli altri arbitri della quinta giornata

L’AIA ha affidato anche altri due incontri di grande interesse ad arbitri di esperienza. Fiorentina-Napoli sarà diretta da Doveri, mentre per Juventus-Atalanta è stato scelto Zufferli.

Monza-Sassuolo (Perenzoni, venerdì 18/9 h. 20.45)

Bologna-Torino (Guida, sabato 19/9 h. 15)

Udinese-Cagliari (Manganiello, sabato 19/9 h. 15)

Roma-Inter (Massa, sabato 19/9 h. 18)

Venezia-Lazio (Sozza, sabato 19/9 h. 20.45)

Fiorentina-Napoli (Doveri, domenica 20/9 h. 12.30)

Frosinone-Como (Chiffi, domenica 20/9 h. 15)

Parma-Genoa (Mariani, domenica 20/9 h. 15)

Juventus-Atalanta (Zufferli, domenica 20/9 h. 18)

Milan-Lecce (La Penna, domenica 20/9 h. 20.45)

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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