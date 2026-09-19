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Serie A

Roma-Inter, stasera si decide la vetta: Gasperini ha tre dubbi, Chivu prepara Lautaro-Thuram

Set 19, 20261 Lettura

Il primo vero esame della stagione è arrivato. Alle 18 di oggi, sabato 19 settembre, Roma e Inter si ritroveranno davanti a un Olimpico pronto per una partita che può consegnare la vetta solitaria della Serie A.  Entrambe arrivano allo scontro diretto con quattro vittorie nelle prime quattro giornate. Ma le condizioni con cui Gian Piero Gasperini e Christian Chivu si avvicinano alla partita sono molto diverse.

Gasperini ha tutti a disposizione

La notizia migliore per la Roma riguarda l’infermeria. Hermoso ha recuperato e Gasperini può contare sull’intera rosa. Il tecnico deve però sciogliere almeno tre dubbi: Balerdi-Ndicka in difesa, Molina-Lulli sulla corsia destra e Rodrigo Mora-Soulé per completare il reparto offensivo.

Davanti le certezze sono Paulo Dybala e Donyell Malen, protagonisti dell’ottimo avvio giallorosso.  La Roma proverà a mantenere intensità e aggressività, caratteristiche diventate rapidamente riconoscibili nella squadra di Gasperini.

Chivu ritrova Lautaro ma perde tre uomini

La situazione dell’Inter è differente. Chivu non potrà contare su Hakan Calhanoglu, John Stones e Djed Spence.  L’assenza più delicata è probabilmente quella del turco, perché obbliga l’allenatore a modificare la costruzione del centrocampo.

In compenso torna dal primo minuto Lautaro Martinez, pronto ad affiancare Marcus Thuram. Una coppia che rappresenta il principale pericolo per la difesa giallorossa.

Una partita che può dire molto

È troppo presto per parlare di partita Scudetto. Ma Roma-Inter può già offrire indicazioni importanti sulla dimensione delle due squadre. L’Inter arriva da campione d’Italia e rappresenta il riferimento indicato dallo stesso Gasperini. La Roma vuole capire quanto si sia avvicinata. Alle 18 non si assegnerà il campionato. Ma per la prima volta in questa stagione qualcuno dovrà lasciare punti per strada.

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