Roma ko a Udine: decide una punizione di Ekkelenkamp, giallorossi quinti

UDINESE-ROMA 1-0

4′ st Ekkelenkamp

Una Roma opaca cade 1-0 sul campo dell’Udinese nel monday night della 23ª giornata di Serie A, pagando un calcio piazzato nella ripresa e perdendo il quarto posto a vantaggio della Juventus. Al Bluenergy Stadium i friulani giocano una gara intensa e organizzata, trovando tre punti pesanti che rilanciano le ambizioni europee della squadra di Runjaic. L’avvio è tutto dell’Udinese, che alza subito il ritmo e prova a sorprendere la difesa giallorossa con le conclusioni dalla distanza di Atta ed Ekkelenkamp. A tenere in piedi la Roma è Svilar, attento e reattivo sui primi tentativi. I capitolini faticano a costruire gioco e si affacciano dalle parti di Okoye solo su calcio piazzato, con Soulé che impegna il portiere allo scadere della prima frazione. Dall’altra parte Miller prova ancora da fuori, ma senza inquadrare lo specchio.

La partita si sblocca all’inizio della ripresa ed è l’episodio che cambia la serata. Al 49’, su calcio di punizione, Ekkelenkamp lascia partire un destro che viene deviato da Malen, beffando Svilar e firmando l’1-0 Udinese. Un gol che premia l’aggressività dei friulani e costringe la Roma a inseguire. Sotto nel punteggio, Gasperini prova a cambiare volto alla gara inserendo Venturino, Ghilardi, Pisilli, Vaz e Tsimikas, ma la manovra resta poco fluida e le occasioni scarseggiano. Nel finale i giallorossi credono di aver trovato il pari: al 90’ Cristante segna di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Tsimikas, autore dell’assist.

Nel recupero l’Udinese resiste e all’ultima azione Okoye è decisivo nel salvare sulla linea, evitando l’autogol di Kabasele. Finisce 1-0: sorridono i bianconeri di casa che agganciano la Lazio a quota 32 punti, salendo al nono posto. La Roma, invece, scivola al quinto, superata dalla Juventus, e vede interrompersi la propria corsa nelle zone alte della classifica.