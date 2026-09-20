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Roma

Roma, Koné si prende l’Olimpico: due gol e una prestazione che cambia tutto

Set 20, 20262 Lettura

Per una sera ha fatto il centravanti senza esserlo. Ha attaccato l’area, letto gli spazi e soprattutto segnato due volte. Manu Koné si è preso l’Olimpico nella partita più importante di questo avvio di stagione della Roma. Il 2-2 contro l’Inter lascia inevitabilmente un po’ di amarezza ai giallorossi, avanti di due reti all’intervallo e poi raggiunti dalla doppietta di Lautaro Martinez. Ma dentro una partita che ha mostrato pregi e difetti della squadra di Gian Piero Gasperini c’è una certezza nuova: Koné può diventare qualcosa di più di un centrocampista di equilibrio.

Due inserimenti che fanno male all’Inter

La prima dimostrazione arriva dopo appena sei minuti. La Roma recupera il pallone, Dybala lo porta verso l’area e Molina completa l’azione con una sponda. Koné capisce tutto prima degli altri: arriva nello spazio e calcia di prima con il destro, battendo Josep Martinez. L’Olimpico esplode.

Ma il dettaglio più interessante non è soltanto il gol. È la posizione occupata dal francese. Koné non aspetta il pallone fuori dall’area. Lo accompagna. Attacca lo spazio e diventa improvvisamente un uomo offensivo.

Una situazione che si ripete poco prima dell’intervallo. Ancora Dybala costruisce dalla destra, il pallone arriva sul secondo palo e Koné si presenta nuovamente dentro l’area, questa volta trovando la conclusione di sinistro per il 2-0. La rete viene controllata al VAR e poi convalidata. Due gol diversi nell’esecuzione, molto simili nel concetto. Koné arriva dove l’Inter non si aspetta di trovarlo.

Non è più soltanto un centrocampista di rottura

È probabilmente questa la notizia più importante per Gasperini. Le qualità fisiche del francese erano note: capacità di recuperare palloni, resistenza nei duelli, progressione e facilità nel portare la squadra in avanti. Contro l’Inter è emersa però una caratteristica differente.

La capacità di riempire l’area e trasformarsi in un uomo da gol. Non significa aspettarsi doppiette ogni settimana. Sarebbe una conclusione eccessiva dopo una sola partita. Significa però ampliare il raggio d’azione di un centrocampista che, se riesce ad aggiungere continuità negli inserimenti offensivi, può diventare ancora più difficile da controllare.

Gasperini ha costruito spesso squadre nelle quali i centrocampisti non avevano soltanto compiti di copertura. Dovevano accompagnare l’azione, occupare gli spazi lasciati dagli attaccanti e diventare una minaccia aggiuntiva negli ultimi metri. Contro l’Inter, Koné ha interpretato esattamente quel tipo di calcio.

Dybala lo manda due volte in porta

Dentro la doppietta del francese c’è anche un’altra indicazione importante. Entrambe le reti nascono da azioni nelle quali Paulo Dybala partecipa alla costruzione. La presenza dell’argentino tra le linee obbliga gli avversari a stringere e libera inevitabilmente spazi per chi arriva da dietro.

Koné li ha letti alla perfezione. È una combinazione che Gasperini potrebbe cercare di sviluppare ulteriormente: Dybala viene incontro o si sposta lateralmente, la difesa avversaria reagisce e un centrocampista attacca lo spazio liberato. Contro l’Inter ha funzionato due volte in meno di quaranta minuti.

Koné cambia dimensione

La Roma sapeva di avere un centrocampista forte. La partita contro l’Inter suggerisce che possa averne uno molto più completo di quanto raccontassero soltanto le sue qualità fisiche. Due gol nello scontro al vertice, due inserimenti da attaccante e una presenza costante nella zona più delicata del campo.

Anche nelle valutazioni individuali della partita, Koné è stato indicato tra i migliori giallorossi. È questo che può cambiare la sua dimensione nella Roma di Gasperini. Non diventare improvvisamente un bomber, ma costringere gli avversari a preoccuparsi di lui anche quando il pallone entra negli ultimi trenta metri.

Perché un centrocampista capace di recuperare, strappare e costruire è prezioso. Se comincia anche ad arrivare in area e segnare, diventa un problema completamente diverso per gli avversari.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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