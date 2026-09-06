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23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)
Roma

Roma, la corsa di Gasperini sotto la Sud: una storia che si rinnova

Set 6, 20261 Lettura

La Roma prosegue il suo cammino virtuoso in campionato, dopo le due vittorie convincenti contro Fiorentina e Lecce ha portato a casa il primo big match di questa stagione. L’esame iniziale è stato superato alla grandissima con una fame agonistica che poche compagini hanno. I tre punti arrivati nei minuti di recupero non fanno che certificare l’unione tra squadra e tifoseria. I sostenitori presenti allo stadio hanno letteralmente accompagnato il pallone in rete, con sguardi intrisi di voglia di qualcosa di importante. La corsa di Gian Piero Gasperini sotto la Sud ha fatto impazzire tutti quanti ed ha portato alla memoria diverse volte in cui i presenti in campo sono andati a rendere omaggio a chi siede su quei seggiolini. Tralasciando le volte in cui i calciatori sono entrati nel settore (ci vengono in mente Bruno Conti, Francesco Rocca, Francesco Totti, Marco Delvecchio e Rodrigo Taddei), in altre occasioni i giocatori sono andati ad abbracciare gli ultras. Roberto Pruzzo è stato, forse, colui che andava più spesso da quelle parti – sia per reti segnate che per amore. Negli stessi anni Falcao, Cerezo e Rocca hanno fatto lo stesso. La corsa del Principe Giuseppe Giannini durante il match contro lo Slavia Praga è entrata nella storia, ma i tifosi giallorossi non dimenticano nessuno rimanendo affezionati anche a Policano e Negrisolo. Arrivando agli anni 2000 Mancini, Cassano, Totti, Montella, De Rossi e Del Vecchio hanno avuto il privilegio di poter correre verso quel quadro giallo e rosso che è la casa di chi aumenta i decibel all’Olimpico. Federico Balzaretti, Miralem Pjanic, Mattia Destro, Romelu Lukaku, Gianluca Mancini, Edin Dzeko, Diego Perotti, Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala, Josè Mourinho. La maggior parte di coloro che calcano il campo di gioco della Capitale rimangono ammaliati dal suo pubblico e non appena ne hanno l’occasione corrono verso coloro che li sostengono a prescindere. La corsa del tecnico della Roma non è casuale e non è stata preparata, è stato un gesto passionale che è venuto dal cuore. Regalare tre punti importanti a quella gente significa tanto, festeggiare tutti insieme è stato un atto dovuto. La consapevolezza di sapere che esiste chi ancora crede in questo sport e nei suoi valori porta un vantaggio competitivo non indifferente.

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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