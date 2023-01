Roma: La parabola di Zaniolo, da giovane promessa a fuori squadra

Rischia di subire una brutta, bruttissima frenata la carriera di Nicolò Zaniolo, dopo aver rifiutato il trasferimento al Bournemouth, la Roma potrebbe decidere di tenere il giocatore in tribuna e metterlo fuori rosa, fino al termine della stagione. Arrivato in giallorosso nel Giugno 2018, inserito insieme a Santon nella trattava che portò Nainggolan in nerazzurro, si presentò nella capitale come un giovane “sconosciuto”, ma in poco tempo tutti si accorsero delle potenzialità e delle qualità che aveva questo ragazzo di appena 19 anni; l’esordio arrivò proprio in uno degli stadi più importanti del mondo, il Santiago Bernabeu, proprio in una competizione importante come la Champions League, la Roma quella partita la perse 3 a 0 contro il Real Madrid, però forse quella fu la vera partita della consacrazione per Zaniolo, perché da lì in poi, prima Di Francesco, poi Ranieri, Paulo Fonseca, tutti gli allenatori che si sedevano sulla panchina giallorossa, vedevano in lui un grande talento e nessuno se ne voleva privare, perfino Mancini che nel Settembre 2018, lo convoca in Nazionale.

Diventa in poco tempo un titolarissimo nella Roma, il 26 Dicembre contro il Sassuolo, arriva il primo gol in Serie A, il Febbraio seguente invece, con la doppietta in Champions League contro il Porto, diventa il più giovane calciatore italiano, ad aver realizzato una doppietta nella massima competizione continentale; per Zaniolo è una notte magica, per i tifosi giallorossi è una notte da sogno, perché il sogno di avere in squadra un altro Francesco Totti forse stava diventando realtà, forse stava nascendo una nuova stella del calcio, forse anche l’inter e gli interisti, davanti a un Nainggolan che tra infortuni e questioni extra campo, non riusciva a decollare, si stavano accorgendo di aver perso un giovane di grandi speranze.

Nel momento migliore però, arrivano gli infortuni, infortuni gravi che segnano in maniera importante la carriera di Nicolò Zaniolo, il 12 Gennaio 2020, riporta la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione al menisco, a Settembre dello stesso anno invece in Nazionale arriva l’infortunio al legamento del ginocchio sinistro, che gli farà saltare tutta la stagione successiva, si rivedrà in campo solamente nel 2021, ma non sembra più lo stesso, tra infortuni e vicende extra calcistiche sembra che il talento ammirato fino ad ora si sia incredibilmente svanito; il 25 Maggio 2022 però sembra arrivare la svolta della sua carriera, segna il gol decisivo in finale contro il Feyenoord, gol che permette alla Roma di conquistare la Conference League, gol che permette a Zaniolo di rilanciarsi, di tornare nuovamente protagonista, ma come troppe volte è successo, proprio nel suo momento migliore, manca quel salto di qualità definitivo per diventare un giocatore di livello.

Chi dice troppi infortuni, chi dice troppi limiti caratteriali, adesso il nuovo “caso”, con la richiesta di essere ceduto al Milan, con la Roma che vorrebbe invece cederlo in Premier League, dove lui però si rifiuta di andare, ed ecco quindi servita l’ennesima “bravata”, l’ennesima vicenda extra calcistica che stavolta potrebbe incidere molto, in maniera negativa, nella carriera di quel giovane che fino a qualche anno, sembrava essere veramente di belle speranze.