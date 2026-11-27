La Roma ha dimostrato di poter dire la sua contro qualunque squadra in Champions League, la prestazione allo Stadio Olimpico contro il Real Madrid di Josè Mourinho è stato un segnale bello forte e la conferma è arrivata all’Old Trafford contro il Manchester United. Il pareggio in trasferta a parigi ha certificato la forza e la coesione della compagine guidata da Gian Piero Gasperini.







La Roma è sempre la prima a segnare

I giallorossi sono passati in vantaggio nei primi minuti di gioco e sono stati la prima squadra a segnare; De Roon dopo 20 giri di lancetta ha gonfiato la rete dei Galacticos mentre Soulè ne ha dovuti aspettare 11 per segnare ai Red Evil. Hermoso in trecento secondi ha portato i suoi sull’1 a 0 contro il Paris Saint Germain. Contro le tre big europee la Roma è riuscita a rimanere in vantaggio per 137 minuti contro i 20 delle altre avversarie – fino ad ora. Nonostante questo è riuscita a strappare un solo punto su nove proprio contro la squadra più forte del continente e del mondo. In tre partite ha subito nove gol e sette di queste reti sono arrivate nella ripresa.







Le statistiche a favore dei giallorossi

La prestazione maiuscola della compagine capitolina, in Francia, può essere letta anche attraverso diversi dati forniti dal portale XIPrism. Hermoso ha concluso il match con un expected gol di 1,15 (più di tutto il PSG messo insieme che ha fatto registrare uno 0,99). La Roma ha creato, invece, 2,69 expected gol che tradotto significa che nessuna squadra – in Champions League ed in Ligue 1 – ne ha create così tante contro il PSG. Numeri impressionanti se si pensa che le due reti subite sono arrivate dagli sviluppi di un calcio d’angolo e da un penalty (situazioni statiche di gioco).