Roma: La squadra che verrà…intanto Dan Friedkin è ad un passo dalle firme

Secondo diverse fonti, tra cui “Il Messaggero”, l’imprenditore Dan Friedkin sarebbe ad un passo dall’acquisto della società capitolina. L’ultimo step sarebbe la famosa analisi di bilancio, in modo da carpire al meglio punti di forza e di debolezza per poter operare in maniera più oculata. Tralasciando i fattori economici, che poco interessano ai tifosi, il neo-presidente vorrebbe colmare al più presto la distanza dalle prime posizioni (in questo caso con Juventus ed Inter).

Le due squadre del nord hanno dalla loro diverse skills che non fanno parte del palmares della Roma, i campioni d’Italia vantano di un impianto di proprietà che unito ai successi ha innescato un circolo virtuoso pazzesco; i nerazzurri, invece, possono farsi gioie di milioni provenienti dal mercato asiatico, in particolare sono circa 100 milioni di euro che arrivano dalla Cina.

Come detto da noi in precedenza, una delle risoluzioni è, senza dubbio, l’abbattimento del monte ingaggi ergo non bisogna aspettarsi colpi esosi in rosa. Tutti e nessuno sono in discussione, a partire dai singoli atleti fino ad arrivare al tecnico. Fonseca è confermato ma in orbita circola il nome di Allegri (l’ingaggio elevato frena, però, l’entusiasmo). Situazione Florenzi da approfondire, in estate sarà di ritorno in società ma, a questo punto, la sua permanenza è in forte dubbio. Under e Kluivert sono i primi a finire sulla graticola, qualora arrivasse un’offerta congrua per le casse romane.

Capitolo Smalling: il centrale ha più volte espresso la volontà di rimanere e gli inglesi sono disposti a trattare con la Roma, tra il dire ed il fare, però, c’è di mezzo il mare. Si è lavorato già da questa sessione di mercato alla Roma che verrà, per mettere in campo una rosa giovane ed arcigna in grado di crescere per raggiungere risultati migliori di quelli attuali.

Il progetto USA 2.0 prevede Pau Lopez tra i pali, Spinazzola ed un nuovo terzino sulle corsie esterne coadiuvati da Mancini ed Ibanez al centro; in mediana Villar o Diawara con Pellegrini, Zaniolo e Cristante sulla linea della trequarti. In avanti confermatissimo Dzeko, in attesa di un sostituto che lo faccia rifiatare, accompagnato da Perez. Una squadra che farebbe ripartire da zero, per l’ennesima volta, le aspettative dei tifosi ma che avrebbe dalla sua il consenso popolare per aver portato fuori dalla capitale Pallotta. Illuminati o ingrati?