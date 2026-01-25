Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Roma-Milan, le probabili formazioni, orario e diretta tv

All’Olimpico i giallorossi ospitano i rossoneri nel match valido per la 22ª giornata di Serie A

Gen 25, 20261 Lettura
Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)

Roma e Milan si affrontano in uno dei big match più attesi della Serie A 2025/26. Allo stadio Olimpico va in scena una partita che vale doppio: Champions League e ambizioni Scudetto. Le squadre di Gasperini e Allegri arrivano lanciate, separate da pochi punti e con numeri che promettono equilibrio e spettacolo.

Roma e Milan, numeri e momento

La Roma ha raccolto 42 punti e arriva da tre vittorie consecutive, segnali chiari della crescita sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il Milan, secondo in classifica con 46 punti alle spalle dell’Inter, è reduce da una striscia impressionante di 21 partite senza sconfitte. La squadra di Massimiliano Allegri può permettersi anche un pareggio, ma una vittoria sarebbe un colpo pesantissimo nella corsa al titolo.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Rensch; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

Orario e dove vedere in TV Roma-Milan

Roma-Milan si gioca domenica 25 gennaio alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV, streaming da app e sito ufficiale, oltre che sul canale Zona DAZN 1 (214) per gli abbonati DAZN-Sky.

Il pronostico di Roma-Milan

Sulla carta è la classica gara da 1X2, con tutti i risultati possibili. La posta in palio suggerisce però prudenza: il pareggio appare uno scenario credibile, con entrambe le squadre capaci di andare a segno. Il nostro pronostico principale è quindi il segno X, accompagnato da Goal e Under 2.5, opzione ritenuta più probabile rispetto all’Over. Occhi puntati sugli uomini offensivi: Malen e Pulisic possono essere decisivi, con l’olandese leggermente favorito per il gol.

