Roma: Mkhitaryan ed un caso che non esiste (al momento)

Numerosi organi di stampa hanno dato per partente, nella sessione estiva, Henrikh Mkhitaryan visto il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022; in questa accordo in realtà sussiste una clausola di rinnovo annuale che si attiva al raggiungimento delle 20 presenze stagionali. L’armeno, ad oggi, è sceso in campo: 22 volte in Serie A, 3 in Europa League ed 1 in Coppa Italia ergo il gol è stato già raggiunto. Non ci risultano, tra le altre cose, interessamenti vari per il trequartista che concretamente dalla sua non avrebbe nessuna offerta. L’unica proposta che è stata messa sul banco del classe ’89 è quella che riguarda il suo post-carriera da calciatore ovvero la direzione sportiva del Krasnodar.

Analizzando la carriera di “Miky” sembrano sussistere tutti i requisiti per ottenere l’abilitazione per questa mansione, che ovviamente senza esame finale non hanno alcun valore specifico. La notizia che vi abbiamo già lanciato ieri sarebbe quella di un rifiuto del calciatore grazie al colloquio avuto con lo Special One. Josè Mourinho, dunque, sembra credere ancora nel ragazzo ed ha fatto sì che procrastinasse questa scelta importante, dal punto di vista professionale. Le voci di una sua partenza in estate è solo una mera suggestione visto che: manca ancora la ratifica del rinnovo automatico e vista la non coercizione di permanenza di nessun tesserato della Roma (tradotto chiunque può essere ceduto).

I piani futuri della Roma sembrano andare avanti come previsto e nella prossima sessione di mercato si opererà in difesa ed in attacco, proprio nel ruolo di Mkhitaryan per questo si è parlato di questo nome come partente ma da chi è partita la notizia? Un articolo delLa Repubblica lancia quest’ipotesi, in realtà spiegando anche bene le motivazioni di tale scelta ma non ha mai dato per fatta cessione del numero 77 come invece è rimbalzato sul web. Thiago Pinto farà le valutazioni, insieme a tecnico e presidenza, per far progredire un progetto che comincia a prendere forma e molto dipenderà da come verrà conclusa la finestra invernale.

Fuzato potrebbe andare in prestito a farsi le ossa, con la promozione di Boer come secondo portiere ed un terzo estremo difensore scelto ad hoc; sicuramente verrà preso un difensore centrale per implementare il pacchetto arretrato; Fazio e Santon (qualora non partissero verrebbero svincolati) e si cercherà, eventualmente, di piazzare Diawara per andare a centrare un colpo a centrocampo ed uno in avanti.