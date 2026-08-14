Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Roma

Roma-Mora che succede? Il Porto non cede sulla formula

Nuovi contatti tra Roma e Porto per Rodrigo Mora, ma la trattativa non si sblocca. I portoghesi chiedono maggiori garanzie sull’obbligo di riscatto, mentre i giallorossi iniziano a valutare le alternative.

Ago 14, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - MARCH 12: Rodrigo Mora of FC Porto celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg match between VfB Stuttgart and FC Porto at Stuttgart Arena on March 12, 2026 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Roma continua a lavorare per Rodrigo Mora, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I nuovi contatti con il Porto non hanno prodotto la svolta sperata e la distanza tra i due club resta legata soprattutto alla formula dell’operazione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, le parti si sono sentite nuovamente per cercare un punto d’incontro.

Nuovi contatti tra Roma e Porto

Il dialogo resta aperto, ma il Porto non avrebbe ancora accettato le condizioni presentate dalla Roma. La trattativa ruota attorno a un prestito oneroso per una cifra superiore ai 6-7 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto.

È proprio sulle condizioni necessarie per far scattare l’acquisto definitivo che si concentra la distanza. La Roma vorrebbe tutelarsi legando l’obbligo a determinati parametri, mentre il club portoghese pretende maggiori certezze sulla futura cessione a titolo definitivo del talento.

Il Porto chiede garanzie per Mora

Per arrivare alla chiusura servirà dunque un compromesso sulla struttura complessiva dell’affare. Rodrigo Mora resta un obiettivo della Roma, ma il tempo a disposizione comincia a diventare un fattore importante nelle strategie di mercato giallorosse.

Dopo l’ennesimo confronto senza un accordo definitivo, D’Amico non può permettersi di attendere a lungo. La priorità resta trovare l’intesa con il Porto, ma parallelamente la dirigenza è chiamata a tenere vive altre piste.

I prossimi contatti potranno quindi risultare decisivi: o le parti riusciranno ad avvicinarsi sulla formula dell’obbligo di riscatto, oppure la Roma potrebbe accelerare concretamente per un’alternativa a Mora.

0 Shares

Articoli correlati

Roma-Luis Henrique, blitz da 30 milioni: accordo con l’Inter, cosa manca

Ago 12, 2026

Roma, prende forma la squadra di Gasperini: il progetto è appena iniziato

Ago 11, 2026

Roma-Mora, svolta vicina: il Porto apre all’offerta, Mendes accelera

Ago 10, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.