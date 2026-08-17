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Roma

Roma-Mora, finalmente ci siamo: Friedkin dice sì, affare sbloccato

Svolta nella trattativa con il Porto dopo giorni di tensione: decisivo il confronto tra D’Amico e Mendes. Gasperini avrà il rinforzo richiesto sulla trequarti,

Ago 17, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - MARCH 12: Rodrigo Mora of FC Porto celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg match between VfB Stuttgart and FC Porto at Stuttgart Arena on March 12, 2026 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il lungo inseguimento della Roma a Rodrigo Mora è arrivato alla svolta decisiva. Quando l’operazione sembrava ormai destinata a saltare, i giallorossi hanno riaperto il dialogo con il Porto fino a raggiungere l’intesa. Determinanti il pressing di Gian Piero Gasperini, il lavoro del ds D’Amico e il via libera di Dan Friedkin alla nuova proposta. Il talento portoghese è così pronto a diventare il nuovo rinforzo offensivo della Roma.

La svolta per Mora

La giornata decisiva è iniziata con un nuovo e serrato confronto tra D’Amico e Jorge Mendes, fondamentale per ricucire i rapporti dopo le difficoltà dei giorni precedenti. Una trattativa caratterizzata da continui cambi di scenario: Mora era stato individuato come obiettivo, inseguito a lungo e poi apparentemente abbandonato davanti alla rigidità del Porto.

Il blitz del direttore sportivo ha invece riaperto una porta che sembrava definitivamente chiusa. Anche Gasperini ha fatto pesare la propria posizione, ribadendo la necessità di aggiungere qualità sulla trequarti. Il messaggio è arrivato alla proprietà e Friedkin ha autorizzato il rilancio, permettendo alla Roma di avvicinarsi alle richieste del club portoghese.

Gasperini avrà il rinforzo

Con l’accordo ormai raggiunto, Rodrigo Mora è destinato ad affiancare Paulo Dybala sulla trequarti e a offrire nuove soluzioni al reparto offensivo. Un innesto particolarmente atteso da Gasperini, che chiedeva da tempo un giocatore con caratteristiche tecniche e offensive adatte al suo sistema.

La Roma chiude così una delle operazioni più complicate del proprio calciomercato, trasformando una trattativa vicina alla rottura in un affare ormai indirizzato verso la fumata bianca.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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